Fecha y hora para ver las transmisiones del One Piece Day 2026, GRATIS y en línea desde México

¡El One Piece Day 2026 ya es una realidad! Toei Animation, Bandai Namco Entertainment y Shueisha han confirmado la transmisión del evento a nivel global, mismo que tendrá lugar en el centro de convenciones Makuhari Messe, ubicado en Chiba, Japón. Aquí te compartimos TODOS los detalles para que no te pierdas ni un sólo detalle de este tan esperada celebración: fecha, hora, cómo y dónde ver GRATIS y EN VIVO desde México.

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¿Cómo y dónde ver el One Piece Day 2026 GRATIS?

El One Piece Day 2026 podrá seguirse completamente GRATIS y EN VIVO a través del canal oficial de Youtube de la serie. La transmisión será en inglés y se llevará a cabo el sábado, 22 de agosto, y el domingo, 23. Si no puedes seguir el evento en tiempo real, no te preocupes. También podrás ver la repetición por tiempo limitado en la misma plataforma. Aquí te compartimos el enlace:

¿A qué hora seguir el One Piece Day 2026? Fecha y hora para ver en México

Teniendo en cuenta la diferencia horaria entre México y Chiba, Japón, a continuación te compartimos la HORA EXACTA de transmisión para que sigas el minuto a minuto del evento en tiempo real:



22 de agosto: 3:15 a.m. - 4:45 a.m. (antesala)

3:15 a.m. - 4:45 a.m. (antesala) 22 de agosto al 23 de agosto: 7:30 p.m. - 3:30 a.m. (jornada principal)

¿Qué es el One Piece Day 2026?

El One Piece Day es el evento anual más importante de la franquicia. Debido a su impacto en el mundo del anime, cada año se transmite de manera global. A través de este, se dan anuncios sobre el futuro del manga y la serie animada, así como otras novedades relacionadas con la obra creada por Eiichiro Oda.

Para este 2026, se esperan diversas interpretaciones musicales en vivo, así como un panel con las voces originales del proyecto, incluidos Mayumi Tanaka (Luffy), Kazuya Nakai (Zoro), Akemi Okamura (Nami), Kappei Yamaguchi (Usopp), Hiroaki Hirata (Sanji), Ikue Ōtani (Chopper), Yuriko Yamaguchi (Nico Robin), Subaru Kimura (Franky) y Katsuhisa Houki (Jinbe).