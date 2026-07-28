6 secretos de Cyberpunk: Edgerunners que cambiarán tu forma de ver el anime y disfrutar aún más de su segunda entrega
El anime de Studio Trigger sigue sorprendiendo con detalles que muchos pasaron por alto.
Dentro del universo del anime, Cyberpunk: Edgerunners marcó un antes y un después dentro de la historia de los personajes. No obstante, además del impacto emocional que dejó en todos sus fanáticos, existen diversas curiosidades que lo han llevado a ser uno de los animes más importantes de la historia.
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6 curiosidades de Cyberpunk: Edgerunners que debes conocer
Cyberpunk: Edgerunners se ha consolidado dentro del género no solo por el gran impacto emocional que provocó en todos, sino también por las curiosidades y secretos que lo rodean. Estas son 6 curiosidades que no te puedes perder si eres fan del universo de Cyberpunk 2077.
La decisión del estudio
El sorprendente anime fue producido por Studio Trigger, firma detrás de Kill la Kill, Promare y Little Witch Academia. Además, se ha mencionado que CD Projekt RED buscó específicamente a Trigger por su estilo de animación dinámico.
Una historia completamente original
David Martínez no aparece dentro de Cyberpunk 2077; la historia del protagonista fue creada de manera exclusiva para el anime, por lo que se mantiene como una historia inédita dentro del universo de Night City.
El personaje de Rebecca sería eliminado del proyecto
De acuerdo con lo que se había mencionado, CD Projekt RED pensó inicialmente que Rebecca no encajaba con el estilo visual de Cyberpunk. No obstante, fue gracias a Studio Trigger que se conservó al personaje que se convirtió en uno de los favoritos de los fans.
Anime premiado
En 2023 ganó, Cyberpunk: Edgerunners obtuvo el premio Anime of the Year en los Crunchyroll Anime Awards.
Ciudad compartida
El anime comparte el mismo escenario que Cyberpunk 2077, ya que los escenarios de Night City fueron construidos utilizando la información oficial del videojuego.
La historia de David no tendrá continuación
De manera oficial, CD Projekt RED confirmó que la historia de David Martínez fue concebida para una sola temporada, por lo que no habrá continuidad de su historia.
Un largo trabajo previo al lanzamiento
Se ha revelado que el anime fue planeado entre CD Projekt RED y Studio Trigger años antes de que se lanzara de manera oficial Cyberpunk 2077. Esto debido a que se esperaba que el anime y el videojuego compartieran el mismo nivel de animación y escenario y así mantener coherencia dentro del universo.
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