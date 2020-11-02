El 1º de noviembre estreno Platinum presenta: Coco de Disney Pixar en vivo por Azteca 7.

Conmemora el Día de Muertos con la película Coco a través de Azteca 7. Acompaña a Miguel en el viaje a la vida después de la muerte con nuestro estreno Platinum. Sigue la transmisión en vivo aquí.

El Día de muertos es una tradición que identifica a México en el mundo y Disney junto con Pixar le dedicaron años de investigación para la producción Coco. Se estrenó en 2017, convirtiéndola en una de las películas taquilleras más de la historia. Miguel es un niño apasionado por la música que debe enfrentarse a su tatarabuela y hacer realidad su sueño de llegar a ser una estrella como Ernesto de la Cruz. Esta aventura lo lleva a resolver los misterios que su familia ocultaba y encuentra una verdad aun más grande.

TV Azteca trae para ti el estreno en televisión abierta de Coco, la aclamada cinta de Disney Pixar. Sintoniza este domingo el canal Azteca 7, en punto de las 9:45 para ver EN VIVO la transmisión de la película. Vive la celebración de Día de Muertos desde la comodidad de tu casa en compañía de tu familia.

¿A dónde se fueron las personas que dejaron el mundo vivos? La Tierra de los Muertos es representada como el inframundo, al cruzar el camino lleno de flores de cempasúchil comienza el viaje de Miguel y Dante. Un lugar en el que hay vida después de la muerte y cuya estancia depende de los recuerdos que sus seres queridos mantengan en el mundo de los vivos. La muerte se divide en tres faces; el último suspiro en su forma viviente, la segunda es cuando se llega al proceso del entierro y la tercera se manifiesta con el olvido del último recuerdo.

Comenta con nosotros y dinos qué es los que más te gusta de Coco a través de @AztecaSiete Prepara tus palomitas y el pan de muerto para disfrutar de esta gran animación.