¡Stan Lee, el fantástico genio del cómic y del cameo! Checa todas las apariciones que hizo en películas.
Podrás ver al increíble Stan Lee en nuestro próximo estreno Platinum, el 25 de noviembre por Azteca 7.
Stan Lee siempre se distinguió por ser un GENIO del cómic, pero, también por sus cameos, con los que por más de 30 años lo hemos podido ver en una gran cantidad de films de superhéroes pertenecientes al universo Marvel.
Pero, no se trata de hacer caemos por hacerlos, hubo algunos en los que incluso no lo notamos hasta después de un cierto tiempo o después de que algún amigo lo mencionó.
Este año, hemos tenido mucho sobre Stan Lee en nuestros estrenos Platinum, así que, para honrar a este fantástico genio, te dejamos los mejores:
Deadpool:
Grandes Héroes:
Iron Man 3:
Capitán América y el Soldado del Invierno:
Ant Man:
Vengadores: Era de Ultrón.