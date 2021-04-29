Pokémon y las mejores anécdotas en más de dos décadas de historia.

Al estar presente en forma de videojuego, serie, película, aplicaciones y en millones de hogares desde sus orígenes, Pokémon también cuenta con grandes anécdotas en más de dos décadas. ¡Conócelas!

El Pokémon favorito de su creador

Satoshi Tajiri es el creador de Pokémon. Se inspiró en sus experiencias de niño al salir a cazar bichos. De entre 800 Pokémon, Poliwhirl es el prediclecto del talentoso hombre.

El cameo de Munna en la primera generación

Se dice que Munna fue pensado como un Pokémon de 1º Generación a través de un diálogo que tenemos con un NPC cerca de la entrada de la Mazmorra Rara, haciendo este mención a un Pokémon rosa con flores. En la quinta generación Munna, es un Pokémon Psíquico que coincidía con la anterior descripción.

Zygarde y su inspiración en la mitología nórdica

Zygarde es el Pokémon del equilibrio, el cual cuenta con varias formas alternativas que sirven de lore y que lo relacionan directamente con la mitología nórdica, concretamente con el personaje de Loki.

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Los orígenes de Groudon, Kyogre y Rayquaza

Los tres Pokémon legendarios mascotas de la tercera generación, Groudon, Kyogre y Rayquaza, esconden un significado oculto más allá de su representación de la tierra, el mar y el cielo. El trío tomó su inspiración de criaturas de la mitología bíblica como Behemot, Leviathan y Ziz.

Las versiones alternativas de Pikachu: Gorochu y Pikablu

Se pensaba que Pikachu era capaz de evolucionar, ya fuese de forma alternativa o tras alcanzar la etapa de Raichu, en un Pokémon conocido con Pikablu, pero ese rumor terminó siendo desmentido, pues con el tiempo se demostró que el mencionado Pikablu era en realidad Marill, un Pokémon que nada tiene que ver con Pikachu. Fue hasta en años recientes cuando Pikachu sí tendría una tercera evolución: Gorochu.

¿Pikachu qué habla?

Originalmente se pensaba que los Pokémon hablaran, pero sólo se dio en Meowth como una excepción y otros Pokémon sólo lo consiguen mediante la telepatía. Sin embargo, en la película que conmemora el 20 aniversario de Pokémon, tuvimos el primer diálogo de Pikachu.

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