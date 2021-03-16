Premios Oscar: Actores que han ganado una estatuilla dorada de forma póstuma en la reconocida premiación.

La pandemia de Covid-19 no ha impedido llevar a cabo la reconocida entrega número 93 de los Premios Oscar. La Academia tiene todo listo para celebrar a lo mejor de la industria cinematográfica el próximo 25 de abril desde el Teatro Dolby.

Por si fuera poco, icónicas celebridades se darán cita para ganar una prestigiosa estatuilla dorada. Debemos recordar que, dicho premio también ha sido entregado de forma póstuma a talentosos intérpretes que recordamos a continuación.

Peter Finch

Fue en 1977, cuando La Academia decidió premiar al fallecido actor en la categoría ‘Mejor Actor Principal’ por la película ‘Network’.

La viuda del británico subió al podio para recibir el galardón y honrar la memoria de su exmarido, quien desgraciadamente perdió la vida por un ataque al corazón en California, Estados Unidos.

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Heath Ledger

El fallecido australiano es considerado uno de los mejores intérpretes de ‘The Joker’ de la historia. Fue en el año 2008, cuando Heath Ledger dejó a todos atónitos con su aparición en 'Batman: el caballero de la noche'.

Desgraciadamente, el querido histrión también perdió la vida en el 2008 debido a una sobredosis accidental de medicamentos. La Academia reconoció su talento entregándole un galardón póstumo en la categoría ‘Mejor Actor de Reparto’.

James Dean

El reconocido actor estadounidense perdió la vida en 1955 tras sufrir un accidente automovilístico. Desafortunadamente, fanáticos de James Dean se quedaron con ganas de verlo en el escenario recibiendo un codiciado galardón.

Y aunque nunca ganó un Premio Oscar póstumo, La Academia honró su memoria con una nominación en la categoría ‘Mejor Actor’ por la película ‘Gigante’.

Spencer Tracy

El reconocido actor estadounidense falleció el 10 de junio de 1967, dejando un gran legado en el gremio cinematográfico. Este histrión jamás se llevó un Premio Oscar póstumo; sin embargo, La Academia honró su memoria con una nominación a ‘Mejor Actor’ por la cinta ‘Guess Who's Coming to Dinner’.

Chadwick Boseman

El fallecido estadounidense podría hacer historia en la próxima entrega de Premios Oscar 2021, pues recibió la nominación a ‘Mejor Actor’ por su participación en la cinta ‘La Madre del Blues’.

El histrión partió el pasado 28 de agosto, víctima de un cáncer de colón; sin embargo, sus seres queridos podrían recibir la estatuilla en caso de ganarla.

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