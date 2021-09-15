Toy Story: Esta es la teoría más terrorífica sobre Andy.

Toy Story se convirtió en una de las películas más queridas por chicos y grandes, quienes siguieron de cerca la vida de Woody y sus amigos a lo largo de cuatro maravillosas cintas para toda la familia.

El querido vaquero, creado por John Lasseter, se metió en el corazón de los cinéfilos desde el primer momento. Y es que, es imposible no tener un momento de diversión con el protagonista y sus amigos escondidos en la casa de Andy.

A lo largo de los años, nuevos rostros han llegado para hacernos reír, tal es el caso de Lotso, Gaby Gaby, Forky, Bonnie, Karen Beverly y otros juguetes que se han ganado nuestro cariño de inmediato.

Y debido al éxito, la saga animada también ha sido objeto de millones de teorías en todo el mundo, ya que los amantes de Pixar inventan sus propias historias alrededor de las cintas..

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Conoce la aterradora teoría de Andy que te dejará impactado

Andy, dueño de Woody y Buzz Lightyear, es uno de los personajes más queridos de la saga Toy Story. Basta con ver cómo cuida y protege a sus juguetes para amarlo desde su primera aparición en la pantalla grande.

Sin embargo, existe una escena que ha desatado todo tipo de reacciones entre los cinéfilos y amantes de las películas creadas por John Lasseter.

Nos referimos a la fiesta de cumpleaños de Andy, donde sus invitados llegan con enormes regalos y sorpresas para festejar a lo grande.

Internautas notaron que los niños invitados tienen el mismo rostro de Andy, por lo que podrían ser clones enviados por el gobierno.

La teoría sugiere que, en realidad, la fiesta está repleta de clones de Andy y otros parecidos al malvado Sid, quienes podrían convertirse en monstruos en su juventud.

Por si fuera poco, otras personas aseguran que Andy jamás se marchó a la universidad, sino regresó de vuelta al laboratorio de clones para ser destruido.

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