El Príncipe del Rap: Un actor de la serie revela sorpresas inéditas que se pueden esperar en la nueva versión.

El Príncipe del Rap se convirtió en una de las series más queridas en la década noventera, pues millones de televidentes quedaron fascinados ante la graciosa personalidad de Will Smith y otros miembros del elenco.

Por si fuera poco, medios internacionales trascendieron que el show de comedia, podría tener un reboot inspirado en las aventuras que se vivieron en Bel-Air.

El actor Alfonso Ribeiro, quien dio vida a Carlton Banks en la serie, sostuvo una íntima plática con un medio de comunicación estadounidense. El artista adelantó algunas sorpresas de este esperado reencuentro.

Me gusta llamarlo una reinvención. A veces ponemos muchas cosas en una palabra, un concepto. Un reboot sería tomar el programa y los personajes reales y traerlos de vuelta. Este es un programa totalmente diferente. Ni siquiera se basa en el programa. Está basado en el tema musical

Te puede interesar: Las Chicas Superpoderosas: Revelan las primeras imágenes de la grabación de la serie live-action.

Alfonso Ribeiro dejó pensando a millones de admiradores, pues confesó que esta esperada continuación de El Príncipe del Rap, estaría alejada de la comedia.

Es algo completamente diferente. Es drama. No es comedia. No tengo nada que ver con eso, así que realmente no sé nada más… Pero en realidad lo aprecio, incluso más que un reboot. Tomemos un concepto y conviértalo en un espectáculo diferente. Me gusta tirar los dados

Aún no sabe qué día se estrenará el show de comedia y si participarán miembros del antiguo elenco, se sabe que esta versión de El Príncipe del Rap estará ambientada en la fecha actual y durará cerca de una hora.

Disfruta de 'El Príncipe del Rap' por nuestro canal Azteca 7

A través de nuestra señal de Azteca 7, puedes ver todos los capítulos de El Príncipe del Rap a partir del próximo 12 de abril de 2021. Prepara las botanas porque es momento de disfrutar de la recordada serie noventera de lunes a viernes, a partir de las 15:30 horas.

Fue en dicha serie, donde Will Smith nos presumió su lado más extrovertido y natural. Recordemos que, el aclamado actor estadounidense, mostró detalles de su personalidad y otros secretos de su vida íntima.

Además, el personaje vivió inolvidables y divertidos momentos a expensas de sus primos Carlton y Hilary. El elenco pasó a la historia como uno de los más cómicos, ya que inundaron de sonrisas las pantallas de millones de televidentes.

También te puede interesar: Oscar: Las películas de terror que han sido premiadas en la noche más importante para el cine.