Azteca 7 transmitirá el partido entre México vs. Corea del Sur del Mundial 2026: esta es la fecha y hora EXACTA para verlo desde México

Uno de los duelos más esperados de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ llegó: México vs. Corea del Sur. La cita es este jueves, 18 de junio, en el Estadio Guadalajara, en Jalisco, México. En Azteca 7 nos gusta consentirte, por lo que llevaremos este choque cultural a dondequiera que estés. Aquí te compartimos todos los detalles para que no te pierdas ni un sólo momento de nuestra transmisión en vivo.

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Copa Mundial de la FIFA 2026™: ¿A qué hora empieza el México vs. Corea del Sur?

El duelo entre México y Corea del Sur está programado para la noche de este jueves, 18 de junio en el Estadio Guadalajara. El silbatazo inicial se dará en punto de las 7:00 pm (hora del centro de México).

¿Dónde ver el partido entre México vs. Sudáfrica? Canal de TV

El encuentro podrá seguirse completamente EN VIVO y GRATIS a través de Azteca 7, el Canal del Mundial. Nuestra transmisión inicia en punto de las 6:30 p.m., con la previa de los mejores comentaristas deportivos del país: Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos y Warrior. Así que pon tu alarma y no olvides sintonizar tu televisión.

México vs. Corea del Sur: ¿Cómo y dónde ver el partido GRATIS y ONLINE?

Si no cuentas con acceso a la televisión abierta, no hay problema. Recuerda que Azteca 7 lleva la pasión de la gran fiesta del fútbol a dondequiera que estés. También puedes seguir el México vs. Corea del Sur GRATIS y ONLINE en el sitio web oficial de Azteca 7. Si lo prefieres, también contamos con señal en nuestras apps móviles: TV Azteca En Vivo y Azteca Deportes. Elige el medio de tu preferencia y disfruta de una transmisión digital completamente gratuita y con la mejor calidad.

Los mejores partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ están en Azteca 7

En Azteca 7 podrás encontrar los mejores 32 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Ya sea que sintonices nuestro canal de televisión, ingreses al sitio web de Azteca 7 o descargues cualquiera de nuestras apps móviles.