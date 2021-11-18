¿Qué celebridades mexicanas sigue Anthony Hopkins en Instagram?

Es totalmente cierto que cada persona es libre de decir, publicar, darle like y hacer lo que quiera con sus redes sociales, ya sea Facebook, Twitter, Instagram o cualquier plataforma. Pero estamos seguros que de repente te ha surgido la curiosidad de entrar al perfil de tus amigos, pareja, vecinos, algún conocido y hasta de tu artista favorito para saber a quiénes siguen, sobre todo para conocer sus gustos.

Es por eso que a continuación te platicaremos quiénes son algunas de las personalidades que el veterano actor Anthony Hopkins está muy al pendiente en su cuenta de Instagram, aquellos famosos que destacan en su timeline y en cuanto publican algo (ya sea foto, video, reel o story), de inmediato le aparece al protagonista de la película 'El Rito'.

Y es que a lo largo de los años, cada persona puede cambiar de gustos, ya sea musicales, en cuanto a series de televisión o lo que sea. Pero Hopkins parece ser muy especial, pues desde octubre de 2016 (fecha en que salió a la luz su primer post en esta red social), hasta la actualidad sólo sigue a un total de 65 usuarios.

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Así es, sólo 65 personas en todo el planeta son afortunados de tener el follow del histrión de Hollywood, pero una celebridad mexicana destaca entre todos sus seguidos, ¿puedes adivinar de quién se trata?

En primera, podemos darnos cuenta que a Anthony le gustan las películas de superhéroes, mismos que han protagonizado figuras como Ryan Reynolds (Linterna Verde), Hugh Jackman (Wolverine), Robert Downey Jr. (Iron Man), Chris Hemsworth (Thor, en esta cinta Hopkins personifica a Odín) y Tom Hiddleston (Loki).

Incluso, aquellas cintas de acción y suspenso donde hemos visto a Andy García, John Krasinksi, Morgan Freeman, Russell Crowe, John Travolta, Tom Hanks, Gwyneth Paltrow, Jake Gyllenhaal, Jamie Fox, Alec Baldwin, Nicole Kidman, Arnold Schwarzenegger, Sharon Stone, Dwayne Johnson 'La Roca' y Pierce Brosnan.

Pero no es todo, ya que Hopkins, quien está próximo a cumplir 84 años el 31 de diciembre, tiene en su listado a celebridades como Oprah Winfrey, Ryan Seacrest, Jimmy Fallon, Justin Bieber, Snoop Dogg, Kate Hudson, Jennifer Aniston, Simon Cowell.

Y llegamos a la parte interesante de sus redes sociales, a las celebridades mexicanas que Anthony sigue y, efectivamente, sí tiene el follow hacia una verdadera luminaria y nos referimos a nada menos que Salma Hayek.

La originaria de Coatzacoalcos, Veracruz, es la única famosa mexicana que brilla entre las celebridades que Hopkins sigue en esta plataforma, aunque de habla hispana también están Penélope Cruz y Antonio Banderas.

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En cuanto a Salma, este 2021 protagonizó un video que se viralizó junto al histrión, y es que fue ella quien le entregó su segundo premio Oscar, en la terna de Mejor Actor, misma distinción que se ganó por su trabajo en la cinta 'El Padre' (The Father).

Este momento fue inmortalizado en el audiovisual que Hayek publicó en sus redes y desde entonces se ganó un lugar en la lista de personalidades que Hopkins sigue en Instagram sí o sí.

Quién iba a imaginar que este gran actor tuviera entre sus preferencias a todas estas figuras del cine, la música y la televisión. ¿Lo sigues en sus redes sociales? ¿Cuál es la película de Anthony Hopkins que más te gusta?



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