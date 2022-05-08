¡Apuesto a que no sabías la razón de que Tony Scott produjera en México a Hombre en Llamas!

Seguro has visto una de las películas más famosas del actor Denzel Washington, pero apuesto a que no te fijaste bien en algunos detalles de por qué involucraron tanto a México.

Pero, ¿por qué el director decidió realizar la película en nuestro país? ¡La respuesta la tenemos aquí y te la contaremos!

Para comenzar, es necesario explicar el contexto de cómo fue que surgió la idea de la película. El filme está basado en la obra de A. J. Quintell que toma lugar en Italia.

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Tony se decidió por tomar la Ciudad de México para la película debido a la ambientación y urbanismo que se maneja naturalmente en nuestra cultura y calles.

Al querer retratar el contraste social entre personas ricas y pobres de la historia, las características de nuestra ciudad, ilustraba perfectamente el entorno que quería retratar, pues en Latinoamérica la delincuencia ha aumentado gradualmente las últimas decadas.

La escena que mejor se adaptó de acuerdo a las cualidades de nuestras calles, sin duda fue en el ataque a Pita y Creasy. Esto, además de hacer una mención honorífica a la implecable actuación que dio Dakota Fanning.

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Sin mayor esfuerzo, la historia pudo desarrollarse genuinamente tal cual el director lo tenía contemplado.