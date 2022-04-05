FOTOS: Así luce el niño que actuó con Bruce Willis en El sexto sentido.

Una de las noticias que causaron conmoción y tristeza en los últimos días en el mundo fue el retiro de la actuación de Bruce Willis.

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El actor que dejó su huella en el cine anunció su despedida de los sets después de que le fuera diagnosticado afasia, un trastorno que que puede ocasionar problemas en las expresiones, la compresión, lectura y escritura.

“A los increíbles seguidores de Bruce, como familia, queríamos compartir que nuestro amado Bruce ha estado experimentando algunos problemas de salud y recientemente se le diagnosticó afasia, que está afectando sus habilidades cognitivas”, compartió la hija del histrión.

“Como resultado de esto y con mucha consideración, Bruce se está alejando de la carrera que ha significado tanto para él. Este es un momento realmente desafiante para nuestra familia y estamos muy agradecidos por su continuo amor, compasión y apoyo”, agregó.

El sexto sentido, la película que inmortalizó a Bruce Willis

Hablar de Bruce Willis es sinónimo de historia, ya que protagonizó cintas que quedaron para la posteridad, entre ellas Duro de matar y el sexto sentido, donde coincidió con el actor Haley Joel Osment, quien era un pequeño cuando filmó la película.

Inmediatamente, los usuarios de redes sociales empezaron a preguntar cómo se luce actualmente aquel niño en la actualidad. El ahora hombre tiene 33 años y sigue trabajando en el mundo de la actuación; incluso tras la decisión que tomó Bruce Willis le dedicó un emotivo mensaje.

“Ha sido difícil encontrar las palabras adecuadas para alguien a quien siempre he admirado, primero en la pantalla grande y luego, por un golpe de suerte, en persona. Es una verdadera leyenda que ha enriquecido todas nuestras vidas con una carrera singular que abarca casi medio siglo”, expresó.

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