Razones para amar y odiar a Jack Sparrow de Piratas del Caribe.

Cada que alguien habla de Piratas del Caribe (Pirates of the Caribbean) seguramente en su plática destaca el nombre de Jack Sparrow, personaje protagonizado por Johnny Depp, pues dentro de la saga es el capitán estrella, que tiene mala fama también, pero al final del día se salva y encuentra una solución a todo.

Sin embargo, en vísperas de una nueva entrega de esta saga, lo que se sabe hasta el momento es que Jack Sparrow ya no regresará, mucho menos Johnny Depp. Una noticia que cayó como balde de agua fría a todos sus fanáticos que durante 15 años lo han seguido con este entrañable personaje que se volvió parte de la cultura popular.

Pero este cariño que el público le manifestó a Johnny Depp no fue tan sencillo ganárselo, pues hubo un amor-odio al principio. Es por eso que aquí te contamos algunas razones por las que algunos aplauden al capitán Sparrow y otros simplemente lo aborrecen.

Recordemos que al principio, en lo que respecta a la primera película de piratas, a los directivos no les encantó la interpretación de Johnny.

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De hecho, cuando les proyectaron las escenas, no les agradó que "parecía amanerado" y "estuviera borracho todo el tiempo", por lo que ejercieron presión para que Johnny cambiara a Jack, al menos eso es lo que cuentan.

Esa rebeldía de Johnny dio pie a que su interpretación fuera magnífica y calló muchas bocas. Hasta su trabajo se tradujo en una nominación al premio Oscar a Mejor Actor (aunque no ganó).

Sin embargo, no fue el único detalle que oscureció su camino al éxito con Jack Sparrow, pues otros detalles más mancharon y debilitaron su carrera hasta dejarlo fuera por completo de Piratas del Caribe.

De acuerdo con testimonios de personas de la producción de esta saga, contaron a los medios de comunicación que Johnny se vio afectado por los problemas en su matrimonio con la actriz Amber Heard -su hoy exesposa-.

Resulta que en aquel entonces se tornó violento con ella, llegaba tarde a los llamados para el rodaje de Piratas del Caribe, por lo que hacía esperar mucho tiempo a todo el equipo de trabajo. Incluso hicieron énfasis en que bebía demasiado, algo que no pasaron desapercibido a la hora de volverlo a considerar para una nueva película.

Aunque no todo fue malo para Jhonny y Sparrow, su mejor aliado fue la crítica y el público, que quedaron fascinados con su actuación. Y es que cómo no querer a este pirata que se la vivía escapando de la ley, era despistado, era seductor cuando se lo proponía y qué decir de su sentido del humor.

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Por las características anteriores, Depp se mantuvo en el gusto de los fans por 15 años con dicho personaje (de 2003 a 2017) que lo llevó a la cima: "Antes de que apareciera Jack Sparrow, Depp era considerado ese tipo de actor independiente y peculiar que hacía pequeñas y geniales películas de Tim Burton, pero de ninguna manera era una estrella de cine", destacó el guionista de este filme, Stuart Beattie.

Y finalmente llegó el lado más humano del capitán Jack, que logró dar a conocer fuera de la pantalla grande, pues en varias ocasiones Depp se dejó ver con este personaje en hospitales, visitando a niños enfermos y llevándoles la alegría que necesitaban.

"Los niños de todo el mundo lo aman por este personaje, así que creo que ha sido genial para él, para nosotros, y estoy muy feliz por eso (...) creo que Jack Sparrow será su legado. Es el único personaje que ha interpretado cinco veces. Se disfraza de él para visitar a los niños en los hospitales", mencionó Stuart en una plática con medios de comunicación sobre las bondades del personaje más querido de Depp.

Es por esto que resultará un tanto nostálgico ver una nueva entrega de la saga de piratas sin Johnny -bueno, sin Sparrow-. Aunque hay versiones que afirman que en estos momentos le pusieron una pausa, pero no lo descartarán en un futuro para su regreso.

Lo que sí se sabe, y ya causó eco, es que quien podría sustituir la atención que le daban a Jack en Piratas del Caribe es la actriz Margot Robbie, pues afirman que le darán un papel de gran peso con un séquito de piratas mujeres. Esto, sin duda, causa expectación por ver cómo resolverán la ausencia de Sparrow, a pesar de que mencionan que podrían darle un giro argumentando que Sparrow sería familiar de esta pirata.



Mientras sale a la luz más información, te invitamos a ver Piratas del Caribe 5: La Venganza de Salazar por Azteca 7.