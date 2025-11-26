“Estaría asombrado”: Russell Crowe revela lo que Steve Irwin pensaría del baile de su hijo en “Dancing with the Stars”

El joven australiano Robert Irwin, hijo del legendario cazador de cocodrilos Steve Irwin, se consagró como el gran ganador de la temporada final de “Dancing with the Stars”. Con apenas 21 años, Robert deslumbró al jurado con un impecable vals junto a su pareja de baile, la profesional Witney Carson, logrando una puntuación perfecta y consolidándose como el campeón absoluto del reality.

Russell Crowe recuerda a Steve Irwin

Mientras el show se desarrollaba, el actor Russell Crowe, gran amigo de Steve Irwin, compartió una anécdota que conmovió a los seguidores: “Aunque Steve podía leer los ritmos de las estaciones y de cada criatura viviente, no tenía en absoluto el don del ritmo musical”, bromeó Crowe. “En sus manos, una pandereta se convirtió en un arma mortal”.

En entrevista con The New York Times, Crowe aseguró que los dotes artísticos de Robert no provienen de su padre, pero destacó que Steve estaría orgulloso de ver cómo su hijo usa su cuerpo y fuerza en la pista de baile: “Creo que vería a Robert bailar y quedaría asombrado por su hijo”.

El legado de Steve Irwin en la competencia

Aunque Steve falleció en 2006 tras una lesión causada por una raya, su legado sigue vivo en Robert. Durante toda la competencia, el joven mencionó constantemente a su padre y reveló que ensayaba con las camisetas que le pertenecieron: “Me gusta que todavía se vea y se sienta como él. Cada uno de los agujeros, los desgarros y cada botón que falta cuenta una historia. Así que, antes de que vean ese baile disfrazado, siempre lo he hecho al menos una vez con la camisa de papá”.

Para Robert, este gesto lo “mantiene cerca de casa, me mantiene cerca de él. Es como un gran abrazo cada vez que me lo pongo”. La conexión con su padre es tan especial que, junto a su hermana —también ganadora de la temporada 21 de “Dancing with the Stars”—, realizaron un homenaje a Steve el pasado 11 de noviembre.

La amistad con Russell Crowe

Robert también destacó la importancia de la amistad entre Crowe y su padre: “Tiene muchísimas historias que compartir sobre él, y siento que me forjo una imagen aún mejor de mi padre cuando estoy con Russell. Russell y papá eran muy buenos amigos, así que es una perspectiva diferente. Es significativo. Es alguien a quien admiro y que realmente me ha inspirado”, expresó en una entrevista durante el AFI Fest.