Revelan la primera imagen de The Rock como Black Adam.

Black Adam se ha convertido en un proyecto de DC Comics que lleva desarrollándose durante mucho tiempo. Por ello, hace unas semanas, se reveló que comenzó el rodaje oficial de la película en la que Dwayne Johnson le dará vida al poderoso personaje de la historia.

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Sin embargo, hasta el momento, no se ha definido con exactitud si será villano o un antihéroe, aunque muchos fieles seguidores se han pronunciado a favor de ver a The Rock con el traje de Black Adam mostrando su imponente presencia y listo para combatir a cualquier oponente.

La primera aparición de The Rock en Black Adam

A través de su cuenta oficial de Instagram, el intérprete decidió compartir con sus millones de fans una imagen de su personaje cubierto por un manto negro, donde escribió el siguiente mensaje para sus seguidores.

Si conocen la mitología del cómic ya saben de dónde viene su dolor. Su enojo. Su esposa e hijo fueron asesinados. Su pueblo esclavizado. No es un superhéroe, es un campeón. De los pobres y derrotados. De la gente. Y es la fuerza más imparable del Universo DC

También se ha mencionado que la película contará con la presencia de la Justice Society of America integrada por Doctor Fate (Pierce Brosnan), Atom Smasher (Noah Centineo), Hawkman (Aldis Hodge) y Cyclone (Quintessa Swindell).

Aunque aún no está claro el rol de este equipo de héroes en la cinta, seguramente Black Adam chocará con ellos para su estreno en la pantalla grande.

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Además, se ha confirmado el estreno del film en Estados Unidos, será el próximo 29 de julio de 2022; sin embargo, todavía no hay fecha de lanzamiento en nuestro país.

