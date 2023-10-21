Daphne y Fred, una historia de amor que traspasó la pantalla

Misterio a la orden está de regreso y no hay nada mejor que disfrutar de la temporada más terrorífica que con una buena película de monstruos y una tacita de chocolate caliente, ¿o no? Así que agenda el domingo 22 de octubre, pues Scooby Doo te espera con sus locas aventuras. Por cierto, ojalá todos tuviéramos un amor como el de Fred y Daphne, ¿no? ¡Quédate porque te cuento cómo pasó el amor de Sarah Michelle Gellar y Freddie Prinze Jr. de la pantalla a la vida real!

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¿Cómo se conocieron Sarah Michelle Gellar y Freddie Prinze Jr.?

¿Sabías que los actores de Fred y Daphne son pareja en la vida real? ¡Así es! Nuestro sexto sentido no nos mentía cuando ambos se nos hacían buena pareja, pero, ¿cómo y cuándo fue que el amor surgió? Pues resulta que los actores se conocieron en 1997 cuando grabaron una película de terror donde la producción movió las filmaciones lejos de donde se situaba Sarah y Freddie se ofreció a llevarla para hacerle más accesible el traslado. Aunque su relación comenzó siendo tan solo una amistad, se transformó en algo más con el tiempo.

¿Cuándo se casaron Michelle Gellar y Freddie Prinze Jr?

Sarah Michelle Gellar y Freddie Prinze Jr. se comprometieron en 2001 y contrajeron nupcias en Jalisco en 2002, pero, ¿en qué momento se enamoraron si eran solo amigos? Sucede que en el 2000, tras un tiempo de no verse, ambos decidieron salir con una amiga en común (aun en plan amistoso), pero su amiga perdió el vuelo y a pesar de ello, decidieron seguir el plan y desde ahí él se enamoró de Sarah por ser tan auténtica y tienen como tradición asistir año tras año al mismo restaurante donde Cupido los flechó.

¡Aquí te cuento cómo fue filmar Paranorman!

¿Qué hacen actualmente Sarah Michelle Gellar y Freddie Prinze Jr.?

Actualmente, Fred y Daphne se dedican por completo a cuidar de sus hijos y seguir siendo una de las parejas más estables de Hollywood. Freddie perdió a su padre cuando era apenas un bebé y Sarah vivió con su madre soltera, por lo que crear un buen ambiente para su familia ha sido siempre prioridad para ambos.

Terminamos logrando un equilibrio perfecto. Había una base sólida construida, y esa es probablemente la razón principal por la que siempre hemos sido geniales juntos.

Así lo afirmó Freddie Prinze Jr. en una entrevista, peeeeeero bueno... Esta historia solo me hace seguir creyendo que el amor está por ahí, esperando a que nos demos cuenta, ¿tú qué opinas? ¿Sabías que estaban casados? Cuéntame en las redes sociales de Azteca 7.