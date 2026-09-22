Christopher Meloni REGRESA a La Ley y el Orden: Unidad de Víctimas Especiales, temporada 28; fecha de estreno y cuántos episodios estará Elliot Stabler

De acuerdo con lo que se ha dado a conocer, el actor Christopher Meloniregresará a darle vida a Elliot Stabler en la temporada 28 de Law & Order: SVU, esto en específico dentro del episodio 600 de la serie. Es importante tomar en cuenta que el estreno de la temporada 28 está pensado para octubre del 2026.

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¿Qué se sabe sobre el regreso de Elliot Stabler a Law & Order: SVU,?

De manera oficial se ha confirmado que El detective Elliot Stabler regresará oficialmente para el histórico episodio 600 de Law & Order: SVU, esto dentro de la temporada 28. Tras darse la cancelación de su serie derivada, Organized Crime. De acuerdo con lo que se ha revelado, Meloni reaparecerá como invitado especial para resolver dinámicas pendientes con la capitana Olivia Benson (Mariska Hargitay) tras su última e intensa confesión de amor.

La producción ha confirmado que la temporada 28 llegará de manera oficial el próximo 8 de octubre del 2026, advirtiendo además que el rostro de Stabler no será el único rostro familiar en volver. Kelli Giddish retomará su papel como Amanda Rollins y Stephanie March regresará como la icónica fiscal Alexandra Cabot para acompañar este hito televisivo.

¿Por qué se dio la salida de Elliot Stabler de Law & Order: SVU?

Es importante dejar en claro que la salida de Elliot Stabler de la serie se debió a que el actor Christopher Meloni no llegó a un acuerdo salarial al finalizar la temporada 12. La producción justificó su ausencia dentro de la trama al obligarlo a jubilarse de la policía tras verse involucrado en un tiroteo fatal y negarse a cumplir con las evaluaciones psiquiátricas requeridas.

¿Qué es Law & Order: SVU?

Law & Order: SVU (Unidad de Víctimas Especiales) es una de las series más exitosas y longevas de drama policial y legal. Este programa sigue a una élite de detectives de Nueva York encargados de investigar delitos sexuales, abuso infantil y violencia doméstica.