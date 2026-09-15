Top 5 series más premiadas en los Emmys 2026: de qué tratan y dónde verlas en streaming

El pasado lunes 14 de septiembre se llevaron a cabo los Premios Emmy 2026 en donde se reconoció a lo mejor de las producciones así como al talento de actores, actrices y el equipo involucrado en los proyectos de televisión que se proyectaron entre 2025 y 2026. A continuación te decimos cuáles fueron las 5 series que más recibieron premios así como de que se tratan y dónde puedes disfrutarlas.

Premios Emmy 2026: ¿Cuáles fueron las series más premiadas de la ceremonia?

Esta premiación estuvo llena de grandes momentos, previo y durante la ceremonia. Sin embargo, uno de los más esperados por todos era saber qué series ganarían en determinadas categorías, es por eso que si por alguna razón te perdiste el evento te compartimos cuáles fueron las series más premiadas y todo sobre ellas.

Serie Widow’s Bay: ¿De qué trata y dónde verla?

La historia de esta serie, misma que recibió 14 Premios Emmy, se centra en Tom Loftis (personaje protagonizado por Matthew Rhys) quien es un alcalde que buscará atraer más turistas a una isla de Nueva Inglaterra, sin embargo los habitantes creen que hay una maldición que persigue al lugar. Con el paso de los episodios Tom se dará cuenta de que hay algo muy terrorífico que incluso pone en peligro a los habitantes locales. Puedes disfrutar de esta serie a través de Apple TV.

Serie DTF St. Louis: ¿De qué trata y dónde verla?

Esta serie, la cual obtuvo 7 Premios Emmy este 2026, misma que puedes disfrutar en HBO Max relata la historia de un crimen que sucede de forma misteriosa, uno que ocurre en medio de la utilización de una aplicación de citas para personas casadas. La historia mezcla crimen y humor negro así como un triangulo amoros.

Serie Pluribus: ¿De qué trata y dónde verla?

Esta serie de ciencia ficción y drama psicológico tiene como trama que la persona menos felíz del mundo debe realizar una gran tarea que impactará a todos; salvar a la humanidad de una plaga de felicidad absoluta y quienes estén infectados no pueden afectar a otras personas. Esta producción recibió 6 Premios Emmy y la puedes ver a través de Apple TV.

Serie The Pitt: ¿De qué trata y dónde verla?

Esta serie, la cual obtuvo 6 premios y se puede ver en HBO Max, relata cómo es el día a día de personas que trabajan en el área de la salud, especialmente en urgencias por lo que no solo los personajes se someten a presión, estrés y crisis por cada caso, sino también el espectador. Si amas el suspenso esta serie es para ti.

Serie Spider-Noir: ¿De qué trata y dónde verla?

Esta serie obtuvo un total de 5 premios y se puede disfrutar en Prime Video. La historia se centra en un detective privado de mayor edad que se encuentra en Nueva York durante la década de los años treinta, mismo que se verá a enfrentar diversas situaciones fuertes como un superhéroe. Nicolas Cage es el encargado de dar vida al protagonista.