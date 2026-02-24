“Mi corazón duele": Hilary Duff reacciona a la muerte de Robert Carradine, su padre en “Lizzie McGuire”

Hace unas horas se confirmó la muerte a los 71 años del actor Robert Carradine, cuyo papel más famoso en las últimas décadas era el padre de "Lizzie McGuire" en la serie homónima de Disney Channel. Ahora Hilary Duff, su hija en la serie, ha reaccionado a la triste noticia.

"Esto duele. Es realmente difícil aceptar esta realidad sobre un viejo amigo. Había mucha calidez en la familia McGuire y siempre me sentí muy protegida por mis padres de la pantalla. Siempre estaré agradecida por eso. Me causa profunda tristeza saber que Bobby estaba sufriendo. Mi corazón duele por él, su familia y todos los que lo amaron". Estas fueron las palabras de la actriz para Robert Carradine.

Actores de "Lizzie McGuire" se despiden de Robert Carradine

Jake Thomas, quien interpretó al hermano menor de "Lizzie" en la famosa serie, también ya hizo una publicación en honor a Robert Carradine. Dio a conocer que su relación era cercana con el actor e incluso lo consideraba familia.

"Tuve la fortuna de conocer a Bobby por la mayor parte de mi vida. Y él era uno de los hombres más cool que podrías conocer. Divertido, pragmático, a veces gruñón", escribió quien encarnó a "Matt McGuire". "Tengo muchísimos recuerdos atesorados con él y su familia, experimentados a lo largo de mi vida".

Thomas dijo que siempre admiró a Carradine mientras crecía. "Años más tarde me di cuenta de que él pensaba que yo también era bastante bueno, así que creo que he estado haciendo algo bien, en sus ojos".

Hallie Todd, quien interpretó a la madre de "Lizzie McGuire", se declaró con el corazón roto por la noticia de la muerte de Robert Carradine. "Era un amigo generoso y leal. Era valiente, fuerte, amable y con un sentido del humor malvado".

La actriz aseguró que también tenía una relación cercana con la familia de Carradine, al punto en que celebraban juntos ocasiones como Acción de Gracias. "Mi amistad con Bobby y su familia es probablemente el regalo personal que más atesoro de haber trabajado en 'Lizzie McGuire'".