La millonaria cantidad de dinero que ganó Jenna Ortega por cada capítulo de Merlina: no lo vas a creer

La segunda temporada de ‘Merlina’ se convirtió en un fenómeno y se posicionó entre los contenidos más vistos de una famosa plataforma de streaming. Precisamente derivado de este auge, Jenna Ortega, la actriz protagonista, habría ganado una impresionante fortuna que se acumuló por todos los episodios en los que participó. ¿Quieres saber cuántos millones se embolsó? Sigue leyendo.

Y es que, si bien para el año 2022, cuando se estrenó la primera parte, la actriz estadounidense ya tenía un nombre reconocido, todavía no gozaba del prestigio necesario para figurar entre las celebridades mejor pagadas. No obstante, cambiaría 3 años después, ya que de acuerdo con información de The Economic Times, para la segunda temporada de ‘Merlina’, Jenna Ortega cobró 250 mil dólares americanos por episodio, lo que resulta en la suma de dos millones de dólares.

Instagram / @wednesdaynetflix Jenna Ortega incrementó su patrimonio gracias a la segunda temporada de Merlina

Dicha cantidad considera exclusivamente su participación en la serie, por lo que es probable que su ganancia sea mayor si se toman en cuenta colaboraciones y apariciones especiales.

Además, reflejaría el impacto que la joven tuvo en el proyecto, pues según The Indian Express Indulge, para su debut en la producción de Tim Burton, habría recibido solo 30 mil dólares por capítulo de ‘Wednesday’.

¿De cuánto es la fortuna de Jenna Ortega?

Paralelo a su fructífera actuación en ‘Merlina’, donde compartió con Catherine Zeta-Jones, la actriz estadounidense ha consolidado una trayectoria brillante en la industria del horror y forma parte de proyectos como ‘Beetlejuice’ y ‘X’, que han contribuido a aumentar su capital.

Hasta inicios de 2024, la fortuna estimada de Jenna Ortega era de 5 millones de dólares, según datos de Celebrity Neth Worth, por lo que la cifra podría elevarse para finales de 2025.

Instagram / @jennaortega Con solo 22 años, Jenna Ortega amasó una impresionante fortuna

A sus casi 23 años, la artista obtuvo importantes colaboraciones fuera de la actuación que le retribuyeron económicamente. Algunos de los ejemplos más trascendentales son las campañas publicitarias que ha hecho para grandes marcas, que la eligieron como su embajadora global por la influencia que tiene como una de las actrices con mayor éxito de su generación.