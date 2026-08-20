¿El fin de Kpop Demon Hunters? La película enfrenta importante demanda

¿Se avecina el fin de las Guerreras Kpop? La compañía de streaming detrás de la exitosa película animada ha sido demandada por una banda de metal cristiano, llamada Demon Hunter, por el uso de la marca “Kpop Demon Hunters”. La denuncia fue interpuesta esta misma semana ante un tribunal de California y aquí te compartimos todos los detalles.

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¿Por qué demandaron el uso de marca de “Kpop Demon Hunters”?

Según alega la agrupación de metal, la marca “Kpop Demon Hunters” representa una amenaza para su proyecto, ya que “pueden eclipsar y, de hecho, ya eclipsan la marca Demon Hunter, perteneciente a la empresa Hyde Lane”. En el documento, la banda acusa a la plataforma de streaming de apropiarse indebidamente del significado de su nombre. De hecho, hacen énfasis en cómo el éxito comercial de la película los ha privado del “control sobre su destino comercial”, además de representar un riesgo considerable de desplazarlos por completo del mercado.

|Imagen de Sony Pictures Animation

Como ejemplo de ello, el documento cita el caso de un “fan” que gastó 500 dólares en entradas en primera fila para uno de sus conciertos en Albany, Nueva York, creyendo que se trataba de una presentación de las Guerreras Kpop. Por obvias razones, el comprador solicitó su reembolso. La banda también expone que suelen ser etiquetados en redes sociales en publicaciones sobre la película. Incluso, hubo una ocasión en la que un productor de TV los contactó creyendo que hablaba con las personas responsables detrás de las HUNTER/X.

Bajo esta línea, la demanda busca prohibir a la compañía de streaming el uso del nombre de “Kpop Demon Hunters” para cualquier grabación musical, merch o presentación en vivo, además de solicitar una indemnización por daños y perjuicios, cuya cantidad no fue revelada.

¿Quiénes son “Demon Hunter”?

Demon Hunter es una banda de metal cristiana, formada en el año 2000 por los hermanos Don y Ryan Clark. Sus letras destacan por compartir vivencias espirituales y esparcir la fe. La agrupación pertenece a la compañía Hyde Lane. Entre sus canciones más populares se encuentran éxitos como “Infected”, “Not I”, “Collapsing” y “The Least Storm” / “I Am Stone”.