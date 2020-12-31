Conoce algunos de los actores famosos que han participado en algún episodio de ‘Grey’s Anatomy’.

Grey's Anatomy se ha vuelto un símbolo importante en las series, debido a su larga duración y a su popularidad que ha tenido. Ya que, a lo largo de 14 años, se han podido apreciar todo tipo de escenario, desde trágicos y terribles fallecimientos hasta enfermedades muy raras y complicadas.

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Sin embargo, esta increíble serie ha visto pasar a muchos actores que se han convertido en grandes estrellas del mundo artístico, ya sea en cine o en televisión.

Por eso en esta ocasión te presentaremos a algunos de esos actores que han tenido una participación en alguna de las 16 temporadas de la serie de Grey's Anatomy.

1. Antes de tener una participación muy increíble en 13 Reasons Why, Dylan Minette fue uno de los famosos que salió en la temporada número 4 de Grey's Anatomy, siendo un pequeño que no tenía oídos externos.

2. Millie Bobby Brown, tuvo uno de sus primeros papeles en esta popular serie ya que interpretó a Rubby, en la temporada 11, una pequeña que salva a su mamá después de un terrible accidente.

3. Abugail Breslin interpretó a Megan en la temporada 3, su caso se trataba de una pequeña que no era capaz de sentir algún dolor físico, pero sí tenía numerosas heridas internas.

4. La exitosa cantante Demi Lovato tuvo una gran participación en la temporada 6, ya que se puso en los zapatos de Hayley May, una paciente que por error recibe un diagnóstico.

5. Una de las grandes artistas que apareció en la exitosa serie es Sarah Paulson, que tuvo la oportunidad de interpretar en la temporada 6 a Ellis Grey, la mamá de Meredith. Haciendo de su participación algunos flashbacks.

6. También se puede ver a Holland Roden, que dio vida a Gretchen Shaw, la madre de dos gemelos siameses.

7. Mandy Moore tuvo una aparición cuando ya era toda una estrella, salió en la temporada 6 y 7 como Mary Portman.

8. Un poco antes de salir en otra serie como The Walking Dead, Jeffrey Dean Morgan se prestó para personificar Dean Duquette, pareja de Izzie Stevens.

9. Cristina Ricci, fue parte de la temporada 2 dándole vida a una valiente paramédico que decide arriesgar su vida en el episodio final de esta temporada.

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10. John Cho, participó en la segunda temporada, interpretando al interno Marshall Stone quien se quedó dormido mientras manejaba.

Estas son algunas de las importantes celebridades que tuvieron un paso por la serie de Grey 's Anatomy, durante sus 17 temporadas.

