La exitosa serie Grey’s Anatomy tendrá su propio libro con un exclusivo contenido detrás de cámaras.

Para los fanáticos de la serie, seguramente 17 temporadas no han sido suficientes, así que ahora se prepara un libro que será seguramente una joya para sus fanáticos y contará las historias del detrás de cámaras de Grey's Anatomy.

La serie médica que lleva más años al aire en la televisión de Estados Unidos y es obra de Shonda Rhimes, ahora tendrá su propio libro con contenido excusivo.

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'How to Save A Life' es el título del texto de la autoría de Lynette Rice, quien es la editora general de Entertainment Weekly, mismo sitio que dio a conocer la noticia de lanzamiento de la obra que seguramente cautivará a los fanáticos tanto como la ha hecho la serie.

El libro Grey's Anatomy se enfocará en todas sus historias

El material contará con más de 80 entrevistas con los actores que han participado a lo largo de la historia que empezara en marzo de 2005 y tanto gusta a sus fanáticos.

El libro abarcará desde los comienzos de la historia, desde el primer guión de Shonda Rhimes hasta sus relaciones polarizadas, partidas desgarradoras y estrellas invitadas memorables.

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'How to Save A Life' se publicará el 21 de septiembre de este año y sin duda lo que más llama la atención es la que podía ser la portada de dicha obra, pues se puede ver a personajes que tienen años sin aparecer en la pantalla como Preston Burke, Cristina Yang e Izzie Stevens.

La presentación de este libro podría darse justo en el contexto de la gran noticia en la que Pompeo decide si se queda o se va se la serie al concluir la temporada 17.