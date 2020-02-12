Mark Ruffalo podría interpretar al protagonista de la serie ‘Parásitos’, basada en la película del director Bong Joon Ho.

Mark Ruffalo podría interpretrar al protagonista de la serie basada en Parásitos, cinta del director Bong Joon-Ho, ganadora del Oscar por Mejor Película, que ya prepara una empresa.

De acuerdo con información del sitio de entretenimiento Collider, varias fuentes aseguran que un canal de televisión estadunidense tiene en la mira a Ruffalo para el papel protagónico de este futuro programa.

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El reporte informa que el director Bong Joon-Ho, se acercó al actor para comentarle su interés en el proyecto, pero que aún no han llegado a las negociaciones oficiales.

Al respecto, se le cuestionó a la cadena televisiva sobre la veracidad de esta información y declaró lo siguiente:

La serie limitada inspirada por ‘Parásitos’ está en fases muy tempranas de desarrollo, y especular en cualquiera de los personajes es algo demasiado prematuro

Hasta el momento se sabe que la serie de televisión de Parásitos viene por parte de CJ Entertainment, quienes también están detrás de la película, además de McKay’s Hyperobject Industries y Dooho Choi’s Kate Street Picture Company.

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