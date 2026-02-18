VIDEO SIN CENSURA: Qué hacía Shia LaBeouf antes de ser arrestado en Nueva Orleans

Shia LaBeouf que en varias ocasiones ha reportado sobre sus múltiples intentos de sobriedad y sus crisis públicas desde sus días en Even Stevens, hoy día circula en redes un video del hombre de 39 años, desorientado, sin camisa y recibiendo golpizas en el pavimento de Nueva Orleans del Mardi Gras.

Lo que comenzó como una celebración del Mardi Gras terminó en un arresto bajo dos cargos de agresión simple. Pero el video obtenido por TMZ revela que la situación fue mucho más violenta de lo que indicaba el reporte policial inicial, mostrando una faceta del actor que muchos esperaban que hubiera quedado en el pasado.

¿Qué hizo Shia LaBeouf en Nueva Orleans?

En las impactantes imágenes, se observa a la estrella de “Transformers” rodando por el suelo con un solo zapato puesto mientras cuatro hombres intentan reducirlo. En un momento de tensión extrema, un hombre le propina dos golpes directos al rostro mientras le advierte con un grito escalofriante: "¡Te vamos a dar una paliza, muchacho! ¡Tranquilo!".

Pese a los intentos de personas alrededor por detener la pelea, LaBeouf intentaba incorporarse una y otra vez, siendo sujetado por la espalda y los hombros. Poco después, se confirmó que el actor tuvo que ser atendido por paramédicos antes de ser trasladado a la jefatura de policía, donde permanece detenido sin derecho a fianza.

"¿Sabes quién soy?": decía LaBeouf

Testimonios de empleados locales pintan un retrato inquietante de las horas previas al arresto. Robert Skuse, portero del conocido bar Ms. Mae's, relató que LaBeouf se presentó sin camisa, sin efectivo y con una actitud beligerante. Al negársele la entrada, el actor recurrió al cliché más triste de una celebridad en crisis: "¿Sabes quién soy?".

Otros testigos en bares como Dos Jefes y R Bar describieron su comportamiento como "terrorífico", mencionando que intentó "jugar a ser el barman famoso" antes de ser expulsado. Los testigos coinciden en que la agresividad de LaBeouf escaló rápidamente conforme avanzaba la noche, buscando confrontación con locales y turistas por igual.

Este nuevo escándalo ocurre mientras LaBeouf aún arrastra el peso legal de la demanda interpuesta por su ex, FKA Twigs, por agresión sexual y asalto. Aunque en su momento el actor declaró al New York Times que no tenía excusas para su agresividad y que estaba comprometido con su recuperación, los hechos en Nueva Orleans sugieren que sus demonios personales siguen presentes y fuera de control.

