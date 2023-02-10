VIDEO: Reportan avistamientos ovnis en Arizona, sede del Super Bowl LVII.

El Super Bowl LVII se encuentra a la vuelta de la esquina; sin embargo, hay muchos secretos que esconde Arizona, sede del encuentro que sacará chispas entre las Águilas de Filadelfia y los Jefes de Kansas City.

El juego se llevará a cabo el próximo domingo 12 de febrero en el State Farm Stadium, inmueble que albergará por tercera ocasión este magno evento. Anteriormente los Gigantes de Nueva York y los Patriotas de Nueva Inglaterra se habían coronado campeones.

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¿Cómo es el State Farm Stadium?

Esta sede es una de las mejores en su tipo, pues cuenta con la ingeniería, tecnología y diseño suficientes para albergar un evento de esta magnitud. Fue inaugurado en 2006 y cuenta con capacidad para 63 mil 400, aunque puede expandirse para 73 mil.

El estadio se encuentra ubicado en la ciudad de Glendale, en Phoenix, Arizona, ciudad que ha sido clasificada como una de las que más avistamientos OVNI's ha registrado, destacando un impresionante hecho que ocurrió hace casi 26 años.

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¿Hay OVNIS en Arizona, la sede del Super Bowl LVII? Como mencionamos anteriormente, Arizona es uno de los estados con mayor actividad OVNI y destaca un suceso ocurrido en 1997, cuando decenas de personas reportaron a la policía haber visto extrañas luces en el cielo.





De acuerdo con residentes, enormes orbes emitían luz y formaban una especie de “V”. No obstante, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos declaró que probablemente se trató de bengalas militares durante un entrenamiento aéreo.

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Extraordinario avistamiento; Phoenix Arizona, Estados Unidos, 01 de febrero del 2023; fueron captados sobre la ciudad "UAPs" o las llamadas "Luces del Pacifico" , objetos anómalos no atribuibles al hombre. pic.twitter.com/UMzdmLC01W — Jaime Maussan (@jaimemaussan1) February 3, 2023

¿Ha habido más avistamientos en los últimos días?

Jaime Maussan informó hace unos días sobre un avistamiento que habría tenido lugar el 1 de febrero pasado, incluso presentó algunos videos sobre extrañas luces denominadas UAPS o “luces del Pacífico”.

En los videos se observan ocho luces en el cielo, cinco de ellas en la parte superior y tres más en la inferior. Se sabe que este fenómeno ocurrió durante la noche y fue captado desde diferentes ángulos.

Phoenix, Arizona, Estados Unidos, 01 de febrero del 2023, fue captado un objeto anómalo no identificado. "UAP"; el cual fue analizado por medio de filtros especiales mediante Inteligencia Artificial a efecto de apreciar su forma.



Investigación completa: https://t.co/QpcAB0OLVH pic.twitter.com/NdVYLP5vol — Jaime Maussan (@jaimemaussan1) February 3, 2023

¿Cuándo y dónde ver el Super Bowl LVII?

No te lo pierdas el próximo 12 de febrero en punto de las 17 horas a través de nuestra señal de Azteca 7, aztecadeportes.com y la app de Azteca Deportes.

