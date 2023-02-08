Super Bowl LVII: Shakira se perfila para acompañar a Rihanna.

Estamos a días de que se lleve a cabo uno de los espectáculos deportivos más importantes del mundo, nos referimos al Super Bowl LVII, el cual tendrá lugar el próximo domingo 12 de febrero en el State Farm Stadium, casa de los Cardenales de Arizona.

Le edición LVII del Super Bowl tendrá como protagonistas principales a las Águila de Filadelfia de Jalen Hurts y los Jefes de Kansas City, liderados por Patrick Mahomes. En esta ocasión se enfrenarán dos de los equipos que a lo largo de campaña regular fueron dominantes, algo que no sucede muy a menudo.

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¿Quién estará en el medio tiempo del Super Bowl LVII? El show del medio tiempo estará a cargo de Rihanna, así lo anunció la National Football League (NFL) en septiembre pasado; sin embargo, otra de las grandes estrellas se perfila como la favorita para acompañar a la estadounidense.

¿Quién es la artista que el público quiere ver junto a Rihanna?

Billboard lanzó una encuesta en redes sociales en septiembre pasado preguntándole a los internautas qué artista les gustaría que participara en el show del medio tiempo del Super Bowl LVII junto a Rihanna y Shakira es la cantante que lidera las votaciones.

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En la encuesta aparecen otros nombres como Jay-Z, Kanye West, Drake, Coldplay, DJ Khaled, Kendrick Lamar, A$SAP Rocky, Eminem y Shakira, con quien interpreta la canción “Can’t remember to forget you”.

De acuerdo con la encuesta, Shakira tenía el 46.99% hasta el pasado 3 de febrero, le sigue Eminem con el 23.95 por ciento. Cabe mencionar que Shakira ya estuvo presente en el medio tiempo del Super Bowl LIV junto Jennifer López.

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¿Por qué el público quiere ver a Shakira?

Mucho de esto es gracias a las tiraderas que la colombiana ha lanzado contra Piqué y Clara Chía Martí en temas como “Te felicito”; “Monotonía” y recientemente “BZRP Music Session 53”, este último se convirtió en un verdadero hitazo pues se ha posicionado dentro de los primeros lugares de las diversas plataformas musicales y ha superado los 284 millones de reproducciones en YouTube.

¿Cuándo y dónde ver el Super Bowl LVII?

No te lo pierdas el próximo 12 de febrero en punto de las 17 horas a través de nuestra señal de Azteca 7, aztecadeportes.com y la app de Azteca Deportes.