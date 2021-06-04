Logo del Batman de Michael Keaton en película de The Flash arrasa.

El director de la película de 'The Flash' presumió una foto del símbolo del Batman de Michael Keaton. Andy Muschietti compartió una imagen del famoso logo del murciélago en su cuenta personal de Instagram y de imediato causó sensación en las redes sociales.

Si bien ya se sabe que comenzó el rodaje de la cinta 'The Flash' y se han dado a conocer algunas fotos del set y las imágenes de las sillas del elenco, no hay mayores detalles al respecto.

Sin embargo, este viernes, el director Andy Muschietti dio a conocer una instantánea con el símbolo del Batman de Michael Keaton con una pequeña mancha, que al parecer es sangre, sobre su superficie, causando la locura en los fanáticos de los comics.

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Foto del logo de Batman confirmaría regreso del súperheroe

La anterior evidencia confirmaría el regreso de Michael Keaton como Batman en el largometraje, mismo que será protagonizado por Ezra Miller y Ben Affleck personificando al famoso murciélago

El estreno de 'The Flash' será en noviembre de 2022 y se espera que la historia cuente nuevas conexiones de los personajes, basadas en los famosos y legendarios cómics de DC.

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