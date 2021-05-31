Confirman la segunda entrega de ‘Joker’ con Todd Phillips.

Desde 2019, después de aparecer solo como antagonista en las películas de Batman y Suicide Squad, el Joker tuvo su primera oportunidad y fue un momento memorable con la actuación de Joaquin Phoenix, quien logró ganar un premio de la Academia.

El día que Joaquin Phoenix ganó el Oscar

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Recordemos que Joker está escrita y dirigida por Todd Phillips. Además, fue tan bien recibida que tuvo una sólida cantidad de crítica positiva y recaudó más de mil millones en taquilla. En un principio fue planeada como una historia independiente, ahora se habla de la posibilidad de realizar una secuela.

A través de un artículo de The Hollywood Reporter sobre los mejores abogados de Hollywood, nos pudimos enterar que oficialmente habrá una secuela de Joker.

En dicho artículo se menciona que el coguionista y director de Joker, Todd Phillips, firmó un acuerdo para reescribir la próxima entrega de la película. Además de que la secuela se mencionó en desarrollo a principios de este mes, aunque esto se ha convertido en la mejor noticia de todas.

¿De qué podría tratar la nueva entrega de Joker?

De acuerdo con lo que se ha informado, este film es considerado como secuela, pues tras el éxito de la primera, se ha mencionado que quizás Warner Bros y DC están más interesados en seguir la ruta de la antología con una nueva película de Joker, lo que sería una nueva versión del Rey del Crimen en Ciudad Gótica siendo protagonista en su personaje.

Sin embargo, se ha especulado si ya es de hecho una secuela directa de la primera, por lo que se podría hablar de la aparición de Batman.

Dante Pereira-Olson fue el encargado de darle vida al joven Bruce Wayne en Joker, y durante los disturbios que estallaron en Ciudad Gótica después de que Arthur Fleck disparara al presentador Murray Franklin, Bruce vio a sus padres ser asesinados a tiros por los payasos.

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El Joker 2 podría retomar la historia varias décadas más tarde y seguir al ahora adulto Bruce convirtiéndose en Batman y persiguiendo al que provocó la muerte de sus padres al crear el alboroto.

