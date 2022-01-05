Así lucen los platillos de las películas Disney Pixar en la vida real.

Disney Pixar tiene varias películas donde se pueden ver deliciosos platillos, pero lo mejor es que pueden consumirse en la vida real las delicias de 'Toy Story', 'Monsters, Inc.' y 'Ratatouille'.

El youtuber Raphael Gómez, especialista en viajes y gastonomía, creó un video del intento de pedir comida estilo Disney Pixar a un chef real, así como a pasteleros para hacer el sueño de millones de personas una realidad.

Así lo hizo con el pastel de hechizos de 'Brave', ratatouille de 'Ratatouille', trenette al pesto de 'Luca', conos de nieve de 'Monster's Inc.', hamburguesa de gominolas de 'Toy Story' y muchos alimentos más.

Te puede interesar: Surge escalofriante teoría que conecta a Toy Story y Monsters, Inc.

Los platillos tienen similitudes sorprendentes a las películas de Disney Pixar

El primer platillo que analizó el influencer fue un sushi inspirado en 'Monsters, Inc.' con el que se sorprendió por lo parecido que es al que se muestra en la cinta. Le gustó tanto que está seguro que en la vida real el platillo sería un gran negocio.

Otro plato a probar fue inspirado en 'Brave', según el youtuber, el pastel luce muy similar al que aparece en la cinta, aunque es suave y es algo similar a un pay con mermelada, pero que disfrutó bastante con su propio toque de azúcar artificial.

Después dio paso a la hamburguesa de 'Toy Story 3', que en el largometraje parece simple plástico, pero que la llevó a la realidad. Le pareció que tenía el olor más delicioso que alguna vez haya olido, y no era para menos, tenía carne, queso y toques dulces. A su juicio, esa combinación de sabores funciona muy bien.

También presentó la pizza de 'Inside Out', que es de tipo vegano con brócoli y queso vegano. El influencer admitió que el queso del platillo es delicioso.

También podría interesarte: Revelan el mayor secreto del chef Gusteau en Ratatouille.