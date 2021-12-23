¿Cuál es el capítulo más emotivo de Navidad de Los Simpson?

La temporada navideña llegó y con ella, el amor y unión se apodera de todos, buscando revivir aquellos momentos que nos hicieron felices. Y es que sin importar la edad, Los Simpson se han convertido en parte fundamental para la vida de muchas personas con sus irreverentes historias y especiales de Navidad.

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Uno de los episodios dedicados a estas fiestas navideñas cuenta la historia de cómo la familia Simpson conoció a uno de los personajes más queridos de Springfield, un perro de nombre El ayudante de Santa.

Aunque es parte de la ficción, se muestra la situación que ocurre con los perros de carrera que son expuestos a competencias agotadoras y que eleva las ofertas de los apostantes.

La increíble historia de Navidad

En el episodio por el especial de Navidad de Los Simpson se narra el complicado momento que le toca vivir a Homero Simpson cuando se entera que el señor Burns no tiene intención de darle una gratificación por estas fechas de fin de año.

Este quería que su familia viviera unas fiestas navideñas únicas y especiales, con regalos y una deliciosa cena, sin embargo los planes no resultaron por la falta de dinero.

Con ayuda de Bart, decide acudir a una carrera de perros en la que apuesta todo el dinero que tenía y que iba a ser destinado para los regalos y decoraciones, para intentar ganar unos billetes extra.

En escena aparece su amigo Barney, cliente del bar de Moe, para darle las recomendaciones y evitar perder; le sugiere que apueste por un perro de nombre Ray, el cual no tenía ni una sola carrera perdida en su historial.

El esposo de Marge toma ese consejo y a poco de que inicie la primera carrera escucha por los parlantes que se dará un cambio de último momento, ingresando a la competencia un can de nombre El ayudante de Santa.

Homero lo ve como una señal de la Navidad y decide apostar todo su dinero a este perro. Cuando arranca la carrera, él y Bart notan que el que creían ganador se encontraba en el último lugar, por lo que perdieron y no lograron recuperar el dinero invertido.

El milagro de Navidad de Los Simpson

Mientras pensaban en lo que había ocurrido, escuchan a un hombre gritar. Cuando giran la mirada logran ver a uno de los dueños de los canes tirando piedras a un perro, culpándolo de la derrota que tuvo en el evento.

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Bart logra reconocer que ese perro se trataba de El ayudante de Santa. Este perrito, al verse en peligro, corre hacia Homero para buscar refugio y evitar que lo maltraten. Salta y cae en los brazos y desde ese momento la familia tiene un hermoso nuevo integrante.