¿En qué personajes está inspirado el señor Burns de Los Simpson?

A lo largo de 33 temporadas y 714 episodios hemos sido testigos de los personajes más épicos e icónicos de Los Simpson. Tal es el caso de Homero, Marge, Bart, Lisa y Maggie que se divierten con sus aventuras en Springfield.

Sin embargo, también existe un personaje que no es muy querido debido a su maldad, arrogancia y malos tratos a los trabajadores de Springfield.

Se trata del señor Burns, cuya personalidad está inspirada en varios millonarios como Fredrik Olsen, John D. Rockefeller y hasta el personaje de Henry Potter de la película Fredrik Olsen.

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¿Quién es el señor Burns en Los Simpson?

Charles Montgomery Burns es el dueño de la planta de energía nuclear de Springfield y jefe de Homero Simpson, cuya fortuna lo convierte en el ciudadano más rico y poderoso de Los Simpson.

El señor Burns es conocido por hacerle la vida imposible a sus empleados, quienes son testigos de su avaricia, tacañería y egoísmo a lo largo de todas las temporadas.

El villano se graduó de la Universidad de Yale con la licenciatura en Administración de Empresas, consiguió un puesto importante en el comité de la Universidad de Springfield y después creó su fortuna en la planta de energía nuclear.

¿Qué representa el señor Burns en Los Simpson?

El señor Burns representa el clásico empresario estadounidense sin escrúpulos que solo busca aumentar su fortuna a costa de la desgracia de otros.

“Representa al estereotipo clásico de capitalista despiadado y que no tiene escrúpulos”, subraya el portal de entretenimiento Qué Ver.

El personaje intenta hacer una crítica social a los jefes que tratan muy mal a sus empleados, a quienes no los escuchan, no se saben sus nombres y son tratados con indiferencia.

El señor Burns también es una crítica a los jefes que no saben hacer nada por ellos mismos y cuyas tareas son hechas por otras personas.

Este personaje representa a la avaricia y superficialidad, ya que solo se enfoca en actividades como criar pájaros de carroña, entrenar a sus perros guardianes, mantener reuniones políticas con organizaciones o personas republicanas y conservadoras, abrir casinos y hasta realizar cacería de humanos.

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