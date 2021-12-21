Estos son los escándalos más sonados en la historia de Los Simpson.

Recientemente, Los Simpson cumplieron 32 años al aire, tiempo en el que han vivido varios escándalos, problemas y polémicas. A continuación te presentamos los más sonados previo a que acabe el año.

Los Simpson y la política

Los Simpson desafiaron las normas culturales, tanto que en algunas escuelas de los estados de California, Ohio, Texas y Alabama incluso prohibieron el uso de camisetas de Bart Simpson en sus instalaciones, argumentando que promovían el anti intelectualismo.

Las violaciones a Homero

En su papel de panda bailarín, un panda real lo arrastra a su cueva y lo viola fuera de la pantalla. Este episodio fue duramente criticado, sin embargo el programa decidió hacer otra broma de Homero siendo violado dos años después cuando Marge, su esposa, toma esteroides, lo somete en la cama y lo obliga a tener relaciones sexuales.

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El escándalo en Brasil

Por un capítulo de la temporada 13, la oficina de turismo del estado de Río de Janeiro amagó con demandar a Fox, antes de que una disculpa oficial del productor James L. Brooks suavizara las cosas. Los brasileños estaban enojados de que los tuviera a todos como caricaturas con bigotes con acento español o mexicano, cuando así no es su cultura.

Los Simpson vs los Bush

El episodio de George Bush se basa en hechos reales. En 1992, George Bush pronunció un discurso donde decía que le gustaria que las familias estadounidenses fueran más como los Walton y menos como los Simpson.

La representación de Apu

Apu apenas ha estado en Springfield, incluso fue parte de una escena muy polémica. La serie animada adoptó una actitud fuera de lugar para abordar el problema y que se nota cuando Lisa dice en un diálogo: "algo que comenzó hace décadas y fue aplaudido e inofensivo, ahora es políticamente incorrecto”, hablando de Apu.

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