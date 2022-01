¿Snoop Dogg llevará a la Banda MS al Super Bowl LVI?

Eminem, Snoop Dogg, Mary J. Blige, Dr. Dre y Kendrick Lamar son los 5 raperos que le pondrán ritmo al show de medio tiempo del Super Bowl LVI , que se llevará a cabo el próximo 13 de febrero en el SoFi Stadium de Los Angeles, y podrás disfrutrar desde tu hogar con toda tu familia por Azteca 7; y aunque surgió mucha euforia entre el público tras el estreno del tráiler de los artistas que cantarán, también surgió la duda de los invitados musicales que podrían asistir y rápidamente corrió el rumor de que la Banda MS podría estar presente.

¿Acaso Snoop Dogg llevará a la agrupación de regional mexicano a presentarse al halftime show del Super Bowl 2022? ¿Será que veremos triunfando a los intérpretes de ‘El color de tus ojos’ ante el público norteamericano y frente a una audiencia a nivel mundial?

TE RECOMENDAMOS: ¿Cuánto cuesta ir al Super Bowl LVI desde México?

Justo esas han sido las preguntas que los fanáticos de la Banda MS se han realizado desde que se dio a conocer que Snoop estaría en el Super Bowl este año, pues existe una excelente relación entre el rapero y la agrupación mexicana.

Y no es casualidad esta cordialidad entre ambos, pues recordemos que tanto Snoop como la Banda MS tuvieron una colaboración musical que surgió en 2020, pues crearon el tema ‘Qué Maldición’.

¿Hip-hop y música de Banda fusionados? Así fue, este sueño se hizo realidad y se convirtió en una de las colaboraciones más explosivas y exitosas del 2020.

POR SI NO LO VISTE: El épico tráiler oficial del show del medio tiempo del Super Bowl LVI con las leyendas del hip hip.

Por lo que llevarla al medio tiempo no sería nada descabellado, y a pesar de que la participación de la Banda MS podría ser una realidad, los detalles de cada uno de los cantantes que participarán, se mantienen bajo llave; ni siquiera el set list se ha dado a conocer, algo que tiene muy ansioso a todo el mundo.

Aunque en este homenaje a la cultura del hip-hop se tiene pensado que Snoop Dogg interprete alguno de estos temas: Sensual Seduction, Nuthin’ but a ‘G’ Thang (colaboración con Dr. Dre), B*tch Please, Drop It Like It’s Hot y hasta Qué Maldición (obvio con la Banda MS).

Mientras surgen más detalles sobre los demás artistas que serán parte de este medio tiempo del Super Bowl LVI, que auguran será una “tremenda locura”, lo cierto es que señalan una pista que podría confirmar a la Banda MS en esta fiesta, pues la agrupación de regional mexicano ha sido patrocinada por la misma empresa de una conocida marca de refrescos, en otros eventos.

Habrá que esperar a que la Banda MS se pronuncie al respecto; lo que sí es seguro, es que su de ser un “sí", su intervención en el halftime show sería épica. ¿No crees?