Estos son los latinos que han estado en el medio tiempo del Super Bowl.

¡Es hoy, es hoy! Llegó el día que todos esperábamos junto con el medio tiempo que todos queremos ver. Rihanna es de las preferidas por el público para dar un gran espectáculo, pero antes de cantar victoria, aquí te recuerdo quiénes han sido los latinos que nos han representado en uno de los escenarios más importantes en la vida de un artista: el medio tiempo del Super Bowl.

¡Oye, oye! Pero antes de que otra cosa pase, recuerda que podrás disfrutar aquí en el canal correcto la final de Eagles vs Chiefs. Ahora sí, sin más preámbulo, aquí te van los 7 latinos que han pisado el escenario del Super Bowl.

Gloria Estéfan y su doble participación.

Por si no fue suficiente su presentación en 1992 junto a Brian Boitano y Dorothy Hamill, la cubana regresó al deslumbrar el escenario de medio tiempo del Super Bowl en 1999, pero ahora en compañía de Stevie Wonder, Big Bad Voodoo Daddy y Savion Glover.

Y como bonus: Miami Sound of Machine, 1995.

Para el Super Bowl XXIX, la cantante se presentó en el medio tiempo de nuevo, pero ahora como Miami Sound of Machine, grupo conformado por Gloria y Emilio Estefan, Clay Ostwald, Jorge Casas, Rafael Padilla, Carlos Oliva y Ed Calle.

¿Gloria Estefan dio un mal Medio Tiempo? ¡Aquí te cuento!

Taboo y Fergie: un par de talento mexicano.

¿¡Cómo olvidar uno de los mejores shows de medio tiempo de la NFL!? Definitivamente en 2011 el mundo quedó impresionado con la mezcla de talento y voces con el concierto de los Black Eyed Peas (no olvidemos a Slash y su solo). ¿Cómo? Pero los Black Eyed Peas son estadounidenses... ¿O no? Pues sí, lo son, aunque Taboo y Fergie tienen raíces mexicanas y claro que es importante recalcarlo.

El violinista y trompetista que deslumbraron al mundo.

El cubano Arturo Sandoval se encargó de darle ritmo al medio tiempo del Super Bowl en 1995 gracias a su talento tocando la trompeta. Una historia parecida sucedió en el Super Bowl de 2016 con el violinista venezolano, Gustavo Dudamel.

Los latinos que le pusieron sazón al Super Bowl LIV.

Por último podemos recordar una de las presentaciones más recientes: JLo, Shakira, Bad Bunny y J Balvin. Sin duda, esta mezcla de talentos le dio vida al medio tiempo del Super Bowl en 2020 y aunque hubo descontento por el género musical, también nos puso a bailar a más de uno, ¡no lo niegues!

¡Date prisa, el tiempo se acaba! Aquí te explico en 7 pasos cómo entender el Super Bowl.

Y de pilón: las voces de Mars y Aguilera.

¿Queeeeeeeeeeeeeé? ¡Así como lo lees! Bruno Mars se ha presentado dos veces en el Super Bowl y aunque no han sido las favoritas por los televidentes, no hay que olvidar la influencia puertorriqueña que tiene por medio de su padre. En el caso de Christina Aguilera sucede que su padre tiene sangre ecuatoriana.

¡Estás listo! Ahora puedes ver el Super Bowl LVII estando informado de datos increíbles que nos ha dejado a lo largo de la historia del medio tiempo. ¡No te olvides de ver la final por Azteca 7!