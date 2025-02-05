Estos fueron los shows de medio tiempo que no le gustaron a nadie

Sin duda, el Super Bowl tiene miles de fanáticos del deporte y aunque sea muchísimo menor el porcentaje de televidentes que lo sintonizan solo por el show de medio tiempo, no se quedan atrás. Este evento deportivo es uno de los más esperados por el público, pues la experiencia comienza desde que la NFL anuncia qué artista es el elegido para presentarse en la siguiente final entre dos grandes equipos. Este año el afortunado cantante que se presentará este próximo domingo 09 de febrero es Kendrick Lamar y estoy seguro de que dará un gran espectáculo... Y aunque la mayoría de los shows del Super Bowl han sido legendarios, aquí recordaremos cuáles han sido... digamos... no tan buenos. Sin más preámbulo, ¡comencemos!

Un Show de Medio Tiempo Fuera de Este Mundo | Super Bowl de la Comedia

1992: Gloria Estefan y su duro invierno.

Llegaba el Super Bowl XXVII cuando Gloria Estefan se presentó en el show de medio tiempo para complacer a miles de televidentes, pero algo no salió bien, pues todos se preguntaron... ¿A quién en su sano juicio se le habrá ocurrido poner un show navideño para este evento deportivo? Las críticas fueron duras y ahora está marcado como uno de los peores shows del Super Bowl.

2000: Phil Collins, Christina Aguilera y su show educativo.

Bien sabemos que Christina Aguilera da shows espectaculares... Pero no fue así cuando se presentó en le medio tiempo del Super Bowl XXXIV, pues al público le pareció aburrido, puesto que el show fue producido por Disney y por ende, fue un poco más del estilo educativo, para algunos les pareció dirigido más hacia niños y menos para los fans de la NFL.

2004: Justin Timberlake, Janet Jackson y el nipplegate.

Vaya que el Super Bowl ha tenido momentos polémicos, pero nada se compara al famoso "Nipplegate" para el Super Bowl XXXVIII que protagonizó Janet Jackson por un descuido de su coestrella, Justin Timberlake, donde el pecho de Janet quedó al descubierto por un par de segundos. Aunque fue buena la presentación, tal escándalo se llevó toda la atención y pasó a la historia de los shows de medio tiempo menos gustados, pues fue criticado por mostrar contenido delicado frente a los niños.

¿Quieres saber más sobre el famoso "Nipplegate"? ¡Aquí te cuento!

¿Justin Timberlake regresó al SB para reivindicarse?

En 2018, el ex NSYNC regresó al Super Bowl para una segunda oportunidad, y ¿qué crees? Su presentación volvió a ser parte de los menos gustados.

2012: Madonna se molestó con su coestrella.

Tras años de ser considerada 'La Reina del Pop' y esperar un gran show, no cumplió con las expectativas de su público y fans, pues esperaban mucho más, ¿pero qué más faltó? Mi teoría es que, más que faltar algo, se vio opacada como con Janet Jackson por su coestrella: MIA. La cantante invitada se le ocurrió que era buena idea hacer una seña obscena frente a miles de televidentes, entre ellos, niños, lo cual obviamente fue duramente criticado, a lo que Madonna opinó que fue algo casi inmaduro.

2016: ¿Coldplay tenía todo en charola de plata?

Para el Super Bowl L, Coldplay estuvo a cargo de realizar un magnífico show, pues sus fans lo esperaban con ansias, o al menos así se imaginaron que sería, pero no fue así... Ni siquiera con la gran mezcla de talentos como lo fue Bruno Mars y Beyoncé acompañándolos, pero aceptémoslo, a pesar de que son grandes artistas, no están acostumbrados a dar shows, sino, conciertos.

Bruno Mars ya había tenido una primera oportunidad.

¡Así como lo lees! Bruno Mars ya se había presentado una primera vez en el medio tiempo del Super Bowl, fue en 2014 cuando la gente esperaba un show de la talla del legendario Michael Jackson, pues Mars había sido comparado con Michael, pero decepcionó a su público.

¿Sabías que Katy Perry se burló de Taylor Swift en pleno Halftime?

2019: El insípido concierto de Maroon 5.

Para el Super Bowl LIII, Maroon 5 dio un concierto que nadie olvidaría y pasaría a la historia... Pero no como un buen medio tiempo, sino, todo lo contrario. Insípido, aburrido, forzado, así fue como lo describieron los televidentes, pues parecía que las patadas de ahogado de Adam Levine fueron resumidos en: quitarse la playera.

2021: La extraña temática de The Weeknd.

Super Bowl LV, llega The Weeknd para ofrecernos su música nueva, pero ¿qué onda con su temática? La verdad es que el público no terminó por entenderla, además de que les pareció aburrido, aunque también hay que tener en cuenta que veníamos regresando de pandemia y el aforo fue de tan solo el 30%.

¿Tú qué opinas? ¿Para ti cuál fue el peor y por qué? ¡Ojalá Kendrick Lamar no entre a esta deshonrosa lista!

No te pierdas el Super Bowl LIX este domingo 09 de febrero por Azteca 7, ¡nosotros ponemos el ritmo!