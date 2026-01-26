¿Sydney Sweeney podría ser ARRESTADA? Esto fue lo que hizo la actriz de Euphoria

Sydney Sweeney ha estado en el ojo del huracán en diferentes ocasiones, desde su polémico comercial de jeans hasta su decisión de no disculparse por haber participado en una campaña como esa. En esta ocasión parece que sus acciones van a ser castigadas más allá de una funa en redes sociales, y es que a través de TMZ se ha filtrado un video de la actriz en el letrero de Hollywood decorándolo por sostenes para promover su nueva marca de lencería.

Esto ha causado una gran conmoción pues parece que la actriz de Euphoria no contaba con los permisos para hacer esa campaña de publicidad, por lo que todo apunta a que enfrentaría cargos por vandalismo.

Sydney Sweeney could face vandalism charges after climbing the Hollywood sign and hanging bras on it to promote her new lingerie brand.



(via TMZ)

pic.twitter.com/906WzHsuJj — FearBuck (@FearedBuck) January 26, 2026

¿Cuál sería el castigo para Sydney Sweeney si es encontrada culpable?

De acuerdo al Código Penal de California, las penas por el delito de vandalismo dependen mucho del valor de los daños causados. Si se hacen las investigaciones correspondientes y encuentran que el daño es mayor a 400 dólares podría enfrentar prisión de entre 16 meses y 3 años (si se clasifica como delito mayor), o un año de cárcel y una multa de hasta 10,000 dólares (si se clasifica como delito menor).

Por otro lado, si se encuentra que el daño es menor a 400 dólares, el panorama cambia, la multa podría ser de hasta 1,000 dólares, trabajo comunitario y las condiciones que llegue a considerar el juez.

Hasta el momento no existe alguna instancia del Estado de California en donde se haya dado alguna actualización respecto a lo que vaya a suceder con la actriz, mientras tanto el video sigue circulando en redes sociales en donde critican el accionar de la actriz, y se cuestionan que si eso lo hubiera hecho cualquier otra persona probablemente ya estaría enfrentando los cargos.