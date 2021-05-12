Te presentamos las mejores películas de Taylor Lautner.

Taylor Lautner es un actor, modelo y luchador de artes marciales estadounidense. Su popularidad llegó a la cima cuando interpretó el personaje de Jacob Black en la saga Crepúsculo.

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Este joven tuvo sus inicios desde que era muy pequeño, pues hay que recordar que uno de sus primeros papeles se dio en el año 2001 y desde ese momento, poco a poco fue ganándose el cariño y admiración del público.

Ahora te presentamos algunas de sus mejores películas que serán siempre bien recordadas por sus millones de seguidores:

Son como niños 2

Adam Sandler ha hecho una larga serie de películas divertidas en las últimas décadas. Esta peculiar cinta trató de mantenerse al día con las travesuras de la primera película, y en algunos aspectos lo hizo, pero introducir una disputa entre los habitantes del pueblo y los chicos de la fraternidad, logró provocar risas entre los espectadores.

Ridículos 6

La película es una parodia de los Wéstern en general, y del clásico de 1960, Los Magníficos Siete, en particular. Protagonizada por Adam Sandler, Terry Crews, Jorge Garcia, Taylor Lautner, Rob Schneider, y Luke Wilson.

Secuestro

La idea es que el personaje de Taylor fue criado por personas que no son sus padres, pero que aún lo quieren. En cambio, son sus manejadores, personas que tienen la tarea de entrenarlo y mantenerlo a salvo hasta que tenga la edad suficiente, para que se le diga la verdad sobre su linaje y por qué es tan importante.

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