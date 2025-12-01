Taylor Swift y sus amigas preparan varias despedidas de soltera

Continúan circulando versiones sobre los presuntos preparativos de boda entre Taylor Swift y el jugador de la NFL, Travis Kelce. De acuerdo con la edición estadounidense de The Sun, además de evaluar posibles lugares para la ceremonia, el grupo de damas de honor de la artista estaría trabajando en los detalles de su despedida de soltera.

Según una fuente citada por ese medio, el cortejo planea realizar entre tres y cuatro viajes a destinos que Swift aprecia. El objetivo, según declaró, sería “disfrutar fines de semana juntas y acompañar el proceso de planificación en lugares donde puedan relajarse, celebrar y conectarse”.

Posibles destinos y fecha tentativa

Entre las personas que conforman este grupo se mencionan a la madre de la cantante, Andrea Swift; la madre de Kelce, Donna; además de sus amigas cercanas Selena Gomez y Gigi Hadid. De acuerdo con The Sun, Taylor buscaría iniciar la organización de la boda junto a ellas para integrarlas en los preparativos y celebraciones.

Los lugares que se estarían considerando para estos viajes incluyen Nueva York, Nashville, las Bahamas e Italia. Aunque la pareja no ha confirmado ninguno de estos detalles, el mismo medio asegura que la fecha que se maneja para la ceremonia sería junio de 2026.

En cuanto al lugar del evento, se ha mencionado como una opción destacada la casa de Taylor Swift en Westerly, Rhode Island, donde evaluaría realizar algunas modificaciones para la ocasión.

Ajustes por la lista de invitados

Información reciente indica que la pareja estaría considerando un espacio más amplio debido a que la lista de invitados habría crecido. Además, los reportes señalan que buscan garantizar privacidad y seguridad tanto para ellos como para sus asistentes.

Hasta ahora, ninguno de estos datos ha sido confirmado por la cantante o el deportista, y continúan siendo objeto de especulación mediática.

