Teoría asegura que todos los integrantes de Los Simpson son genios.

Los Simpson es una serie que siempre ha hecho ver que hay más de lo que dice como tal, por eso, en esta ocasión, te presentamos una teoría que toma distintos elementos de varias temporadas para demostrar que la familia amarilla está conformada por genios de verdad.

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La verdad sobre la teoría

Esta teoría no es propia, sino que es algo que se ha comentado mucho entre los fieles fanáticos de la serie por distintas partes del internet y fuera de este, pues hay muchas pruebas que apoyan a que la familia está llena de genios.

Comenzamos con Lisa Simpson, quien ya se ha visto con anterioridad que es una niña prodigio y uno de los más grandes tesoros con los que cuenta la escuela primaria de Springfield, y aunque no es tan inteligente como Martin Prince o como Allison Taylor, realmente no se demeritan sus logros y su gran hambre por el conocimiento.

Después llega Maggie Simpson, una bebé que ha demostrado en más de una ocasión ser una superdotada como ninguna otra persona en la serie, al grado de saber nadar; también, ha demostrado ser una gran estratega y tener un mayor IQ que la misma Lisa.

Por otra parte, es muy conocido que Homero es un genio, el cual tiene un crayón atorado en el cerebro que reduce su capacidad de pensamiento, pero aún con este, él sigue siendo un genio musical que ya creó al menos dos muy exitosas bandas.

Bart, parece ser el menos listo de la familia y hay muchos episodios que demuestran que no es tan inteligente como Lisa en la escuela, pero Bart tiene una gran inteligencia deductiva, al grado de poder ver cosas que otros adultos no pueden, resolviendo problemas junto con Lisa que ni siquiera abogados experimentados lograron.

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Por último, Marge, quien no tiene mucho que ofrecer en cuanto a algo de genialidad se refiere, pero también ha logrado crear unas cuantas cosas muy interesantes, en especial si hablamos de arte y la actuación.

