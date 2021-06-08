Ella es la protagonista que ya no estará en ‘The Good Doctor’.

La cuarta temporada de The Good Doctor dejó a todos los fanáticos con un buen sabor de boca. No solo por la participación de Freddie Highmore, sino por la actuación de grandes actrices a lo largo de todo el programa.

Antonia Thomas, quien dio vida a la doctora Claire Browne, se convirtió en una de las actrices más queridas de la serie.

Millones de personas aseguraron que se convirtió en una réplica femenina de Freddie Highmore, ganándose el corazón de múltiples televidentes en todo el mundo.

Sin embargo, la participación de Antonia Thomas en The Good Doctor, llegó su fin. En su momento, la actriz británica se reunió con el escritor David Shore y expresó a corazón abierto su salida de la serie.

Y es que, la británica, piensa que las series estadounidenses son muy largas como para iniciar otros proyectos contiguos.

Antonia Thomas quiere poner fin a su participación en la serie estadounidense para adentrarse a nuevos proyectos que fortalezcan su carrera artística.

“Para mí, como actriz, tener versatilidad y creatividad ha sido muy, pero que muy, importante. Vengo del sistema británico, donde interpretas un papel, lo ruedas por un par de meses porque las temporadas son solo de seis episodios y entonces vas a hacer otra cosa”, expresó la artista sobre sus deseos de seguir desarrollándose en el ámbito artístico.

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Antonia Thomas se despide de 'Claire Browne' con emotivo mensaje

Fue a través de una entrevista en los medios locales de su país, donde Antonia Thomas agradeció por dar vida a la doctora Claire Browne por cuatro años.

“Creo que después de dedicar cuatro años a Claire, su odisea y de explorar de verdad el personaje, simplemente estoy preparada para intentar algo nuevo, en definitiva”, expresó.

El rumbo de la trama de The Good Doctor parece incierto, pues Antonia fungió como uno de los personajes más trascendentales en la serie.

Sin embargo, millones de personas se preparan para conocer que rumbo podría tomar la serie en la quinta temporada, misma que se confirmó para otoño del siguiente año.

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