The Good Doctor: El video viral de Freddie Highmore hablando español.

Freddie Highmore, mejor conocido como Shaun Murphy en The Good Doctor, se convirtió en uno de los actores más sobresalientes de todo Hollywood.

El artista, de 29 años, cautivó en la pantalla grande tras participar en múltiples películas como Cosas de Mujeres, Finding Neverland, Charlie y la fábrica de chocolate y otros más.

Freddie también cuenta con grandes proyectos en la pantalla chica, pues obtuvo el papel de Norman Bates en la serie Bates Motel. Además, ganó gran popularidad tras protagonizar Las Crónicas de Spiderwick en el 2008.

Por el momento, el histrión se mantiene enfocado en The Good Doctor, serie que tiene enganchados a los televidentes desde el día uno.

The Good Doctor ganó éxito debido a su impecable guion; sin embargo, Freddie interpretando al doctor Shaun Murphy, también contribuyó al auge del programa.

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Freddie Highmore también cuenta con otras sorprendentes habilidades

Freddie Highmore demostró que es uno de los caballeros más inteligentes y brillantes del mundo televisivo. Y es que, el británico, se graduó de la Universidad de Cambridge como Licenciado en Filología española y árabe.

Por lo tanto, el actor tiene un excelente dominio de la lengua española, misma que perfeccionó durante su paso por Madrid, España.

Recordemos que Freddie trabajó en un bufete de abogados traduciendo textos. El actor se estableció en la calle Fuencarral, donde perfeccionó el idioma español.

Recientemente, fanáticos viralizaron un video de Freddie Highmore durante una entrevista. El actor habló en español y demostró su gran habilidad para los idiomas, dejando a la audiencia fascinada con su inteligencia.

El artista expresó su necesidad de estudiar más gramática, incluyendo el modo subjuntivo. Además, Freddie contestó algunas preguntas en español y refrendó que es amante de adentrarse a nuevas culturas.

Una vez más, Freddie Highmore demostró su multifacética personalidad y no sería ninguna sorpresa, verlo actuar en alguna serie española muy pronto.

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