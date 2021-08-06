‘Titanic': Sale a la luz el final alternativo de la película. (VIDEO)

Titanic se convirtió en un éxito en la industria cinematográfica, recaudando millones de dólares en taquilla y posicionándose como un clásico a través de los años.

La película, dirigida por James Cameron, también lanzó al estrellato a Leonardo DiCaprio y Kate Winslet, quienes estuvieron frente a las miradas del mundo entero.

Además, Titanic es considerada una historia de amor que trasciende por los años, sin olvidar la icónica escena donde Jack y Rose levantan los brazos en la punta del barco.

La cinta noventera también contó con la participación de otros grandes actores, entre los que destacaron Billy Zane, Kathy Bates, Frances Fisher, Bill Paxton y muchos otros más.

En pleno 2021, Titanic continúa siendo una de las películas favoritas de los cinéfilos, quienes repiten una y otra vez que Jack sí cabe en la misma tabla que Rose.

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Conoce el final alternativo de Titanic del que todos hablan

Titanic tiene muchas escenas que continúan dando de qué hablar hasta la fecha; sin embargo, el desenlace de la cinta también es un tema de conversación entre millones de cinéfilos.

Recordemos que, en el final de la cinta, se puede apreciar a Rose en su versión adulta, quien sin pensarlo dos veces, arroja la piedra preciosa al mar.

Sin embargo, usuarios de las redes sociales han filtrado el final alternativo del aclamado filme de 1997.

En el 2005, productores lanzaron el DVD oficial de Titanic con contenido extra, donde se apreció un desenlace muy polémico entre los fanáticos.

Y es que, Rose conserva la piedra preciosa frente a Brock Lovett, quien se siente dichoso por tener en sus manos el objeto más buscado. Sin embargo, el joven se desencanta cuando la anciana tira la joya y dedica palabras de vida a los tripulantes.

Además, se puede ver que entre Brock y la nieta de Rose hay algo más que una simple amistad: “¿Te gustaría bailar”, expresa el tripulante a la joven.

El romance entre Brock y la primogénita de Rose ha desatado todo tipo de comentarios en las redes sociales, ya que los cinéfilos no creen que es un buen desenlace para la historia.

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