inklusion logo Sitio accesible
Azteca 7
Planeta Anime
Video

¡Esto es todo lo que puedes encontrar en la experiencia de Gundam Summit en México!

Gundam Summit ha llegado a México con una segunda edición, aquí te mostramos un poco de lo que podrás encontrar dentro de la experiencia.

Planeta Anime
Compartir
  •   Copiar enlace
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca 7 en Google News!
×
×