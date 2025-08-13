VIDEO: Así fue cuando Nobuo Yamada vino a México en el Pegasus Fantasy
Nobuo Yamada pudo visitar tierras aztecas para presentarse en el Sinfónico de Pegasus Fantasy, organizado por Anime Music Lab, y así fue su presentación.
Crédito: Anime MusicLab
Nobuo Yamada, conocido artísticamente como NoB, falleció el pasado 9 de agosto de 2025 a las 13:39 horas en Japón, a los 61 años. La noticia fue confirmada este 13 de agosto por su agencia, MOJOST, a través de un comunicado oficial. La noticia ha conmovido a miles de fans por todo el mundo.
