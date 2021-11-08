Esta fue la escena que eliminaron de Toy Story a 20 años de su estreno.

Fue en el año 1999 cuando una de las compañías más queridas nos presentó en la pantalla grande Toy Story 2, la exitosa secuela de las aventuras de Woody y Buzz Lightyear.

Te puede interesar: Estos son los datos que debes saber de Encanto, la nueva película de Pixar.

Sin embargo, como en toda película se decidió eliminar una de las escenas que ahora, dos décadas más tarde, ha adquirido algún significado un poco menos apropiado en plena era del movimiento #MeToo.

Se trata de una broma que aparecía en las escenas finales de los créditos en la que el personaje de Stinky Pete platica con dos muñecas Barbie, diciéndoles que podría conseguirles un papel en la tercera parte de la franquicia, estrenada en 2010.

El nuevo contexto en la actualidad

Esta escena podría relacionarse con el escándalo que Harvey Weinstein iniciaba hace unos años y que terminaba por involucrar a un gran número de actrices famosas que reconocían haber sido víctimas de chantaje y de acoso sexual por parte del productor de Miramax.

Además, Weinstein habría estado relacionado con Disney durante 12 años hasta 2005, cuando la empresa vendió la productora, es decir, seguía siendo el jefe cuando la controvertida escena aparecía en el filme.

Hasta este momento, el exproductor se encuentra aislado en una cárcel de máxima seguridad al norte de Nueva York tras haber sido finalmente condenado a 23 años de prisión por violación y acoso sexual.

También te puede interesar: Revelan final alternativo de la película Toy Story 4.