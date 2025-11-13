El factor sorpresa de Toy Story 5: ¿cuáles son las voces latinas que participarán en esta nueva entrega?

Pixar presentó el esperado primer tráiler oficial de Toy Story 5, donde regresan los personajes clásicos Buzz Lightyear, Woody, Jessie y el resto de los juguetes, pero esta vez enfrentan una amenaza inesperada: la llegada de juguetes tecnológicos.

Una amenaza tecnológica para los juguetes

En el adelanto, Bonnie recibe un misterioso paquete por correo. Sus juguetes —Rex, Slinky, Forky, el Sr. y la Sra. Cara de Papa, Jessie, Tiro al Blanco y los pequeños alienígenas verdes— observan con preocupación mientras la caja emite un sonido inquietante. La tensión aumenta hasta que Bonnie levanta la tapa y suena la canción “Never Tear Us Apart”.

El tráiler revela a Lilypad, una tableta inteligente con forma de rana equipada con la más alta tecnología y la voz en inglés de Greta Lee. También aparece Smarty Pants, un juguete diseñado para enseñar a los niños a ir al baño, con la voz del comediante Conan O’Brien.

En los últimos segundos del avance, un mensaje impactante aparece en pantalla: “La era de los juguetes ha terminado”, anticipando el conflicto central de la nueva entrega.

Conoce las voces latinas de Toy Story 5

Woody

En inglés, la voz es de Tom Hanks. En español latino, lo interpreta Carlos Segundo, actor mexicano reconocido por dar vida a Piccolo y Kami en Dragon Ball, a Alf en la serie homónima y a Severus Snape en Harry Potter.

Buzz Lightyear

Tim Allen es la voz original, mientras que el doblaje latinoamericano está a cargo del mexicano José Luis Orozco.

Jessie, la vaquerita

Joan Cusack presta su voz en inglés. En Latinoamérica, la actriz y cantante mexicana Irán Castillo es quien da vida al personaje.

Betty (Bo Peep)

En inglés, la voz es de Annie Potts. En español latino, la interpreta Diana Santos, actriz y directora de doblaje mexicana reconocida por ser la voz oficial de Minnie Mouse en español.

Sr. Cara de Papa

El actor de doblaje Jesse Conde es el encargado de la voz latina. Actualmente se encuentra en reposo tras sufrir problemas de salud, aunque ya está fuera de peligro.

Nuevos talentos en Toy Story 5

Además de los personajes clásicos, se suman nuevas voces como Conan O’Brien en el papel de Smarty Pants y Greta Lee como Lilypad. Aún no se han confirmado los doblajes latinos para estos personajes, lo que genera expectativa entre los seguidores de la saga.