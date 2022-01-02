¿Cómo conquistar a tu pareja? Usa el estilo Adam Sandler

Adam Richard Sandler, más conocido como Adam Sandler, es un actor, comediante, músico, productor y guionista estadounidense. Y es uno de los de mayor influencia en el cine actualmente. Su carrera profesional se ha visto reflejada en cintas como Jack Y Jill, Son Como Niños (1 y 2), Una Esposa De Mentiras, Como Si Fuera La Primera Vez, entre otras.

Sin embargo, cada personaje que interpreta nos deja algo que lo haremos recordar o incluso admirar, porque no sólo nos podrá hacer reír con sus ocurrencias, o conmovernos con alguna escena triste. También nos deja claro que cuando se propone ser romántico o cursi lo puede lograr.

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Aprende ser un cazanova con este poema.

Este año, se cumplen 20 años del estreno de La Herencia Del Sr. Deeds, cinta dirigida por Steven Brill, protagonizada por Sandler y la actriz Winona Ryder, la cual nos deja ver los talentos ocultos del actor para conquistarla ¡Uhhhhhh!.

El Sr. Deeds (Adam Sandler) es un tipo dulce y adorable y es conocido tanto por ser el dueño de “Deeds’ Pizza”, la única pizzería de su condado, como por su particular manera de entretener a sus clientes, recitándoles sus insólitos y divertidos poemas, claro antes de convertirse en millonario por un lejano pariente. Pero ¿cuál fue el poema que le recito al personaje de Winona? Aquí te lo dejamos para que seas todo un experto conquistando.

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"Es difícil respirar es como flotar,

estoy lleno de amor mi corazón va a explotar.

Las manos me tiemblan mi mente sueña,

mi corazón es tuyo, eres su dueña.

Mi forma de actuar ¿de qué depende?

No paro de bailar parezco un duende.

Es tiempo de que este pobre angustiado

sepa lo que es estar enamorado."

Ahora es tu turno de ponerlo en práctica para que recibas el sí de tu próxima pareja.

No te pierdas este domingo el maratón especial de Adam Sandler, incluyendo la película La Herencia Del Sr. Deeds por nuestra señal de Azteca 7.

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