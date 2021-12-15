Letitia Wright complica rodaje de Black Panther 2 por postura anticovid.

Fue en el año 2018 cuando el cine para superhéroes tuvo un momento clave con la llegada de Black Panther, la primera película del nuevo Universo de Marvel.

Te puede interesar: Él es el personaje que sirvió como inspiración para la película Luca de Pixar.

Chadwick Boseman hizo una excelente interpretación de T’Challa; no obstante hay dos personajes que se llevaron la admiración y cariño del público.

Por lo que tras la muerte del actor, los planes de Marvel debían cambiar y parece que tenían ya puestos los ojos en uno de esos personajes que más llamó la atención de la primera película.

El relevo natural de T’Challa

Ese personaje que parecía ser el claro relevo generacional de T’Challa, se refiere a Shuri, su hermana pequeña.

De acuerdo a lo que se ha podido observar en los cómics, este personaje era perfecto para suplantar al superhéroe, por lo que los planes de la segunda entrega iban encaminados hacia ella, incluso todo parecía ir yendo hacia este punto, hasta hace poco.

Y es que Letitia Wright, actriz que da vida al personaje, ha estado en problemas por negarse a vacunar contra el Covid-19, lo que ha generado una gran cantidad de conflictos al estudio, pero al final realizará el trabajo que tenía estipulado. Sin embargo, Marvel se lo ha replanteado y podría estar preparando hacer un cambio importante en la cinta.

También te puede interesar: ¿Qué significa y cómo se relaciona con la vida diaria la cinta Soul?

A través de unas declaraciones de KC Walsh, parece que se ha decidido cambiar toda la película por estos problemas. Lo que se supone que iba a ser una clara película que sirviera como relevo, habría visto modificado su final ante esta situación.

