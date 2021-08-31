Un Día Para Vivir es la nueva producción original de Azteca Siete.

Nuestra casa, TV Azteca, tiene el gusto de anunciar el lanzamiento de su nueva serie original, con la que las familias mexicanas tendrán la oportunidad de contar historias cercanas a lo que viven todos los días.

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Un día para vivir llega a la señal de Azteca Siete el próximo lunes 6 de septiembre en punto de las 20:30 horas. Nuestros televidentes la podrán disfrutar de lunes a jueves.

El nuevo lanzamiento de nuestra producción se encuentra bajo la supervisión y el talento de Rafael Urióstegui y tiene como protagonista a María José Magán, quien será la encargada de llevar junto con el gran elenco las historias que buscan compartir un mensaje positivo en cada una de sus emisiones.

Este miércoles en conferencia de prensa parte del elenco que integran Un Día Para Vivir nos relató un poco de lo que podremos esperar y lo que muy pronto veremos por la señal de Azteca Siete.

Los actores que conforman el elenco son figuras reconocidas y muy queridas por el público mexicano entre las que se encuentran: Silvia Pasquel, Mauricio Islas, Andrea Noli, Sergio Kleiner, Ana Ciocchetti, Stephanie Salas, Tomás Goros, Isabela Camil y Pedro Sicard, por mencionar algunos.

El gran reto de Azteca Siete

Nuestro querido vicepresidente de Azteca Siete, Adrián Ortega Echegollén, reveló los primeros detalles del nuevo lanzamiento.

Se cumplió el regreso a la ficción con ‘Un Día Para Vivir’ con este gran elenco, estamos emocionados, es una realidad, un gran director, una gran producción. Ahora sí que se hizo realidad

María José Magán nos reveló los detalles de su papel estelar en la serie que ahora protagoniza en Azteca Siete.

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